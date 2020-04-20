Сенаторы США предложили новый пакет антикризисных мер

Сенаторы США предложили выделить штатам 500 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg. Финансирование будет направлено на восстановление тех штатов, которые наиболее пострадали от последствий эпидемии.

"Сумма будет делиться на три равные части и распределяться по штатам с учетом демографических данных, показателей об уровне заражения коронавирусом и масштабов финансовых потерь", - со ссылкой на заявление пишет ТАСС.

Президент США 27 марта подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более двух триллионов долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, в США зафиксированы свыше 755 тысяч случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались более 40 тысяч человек.