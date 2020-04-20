СК пообещал реакцию на пранки в отношении учителей

Необычное заявление сделал Следственный комитет России. Оно касается роликов об издевательствах некоторых учеников над учителями. Ведомство Александра Бастрыкина пообещало следить за этим и реагировать с точки зрения закона.

СК объявил, что проводит постоянный мониторинг средств массовой информации и социальных сетей. Подчеркнув, что "в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации пристальное внимание уделяется сообщениям с заведомо ложной информацией об обстоятельствах, связанных с распространением коронавирусной инфекции в России".

Ведомство заявило, что все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые "пранки" в отношении педагогов и преподавателей.

СК подчеркивает - "демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких "горе-авторов" препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей".

Еще большее недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет, "которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им".

Следственный комитет предупредил:

"Неразумные действия, не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям".

Следственный комитет России пообещал совместно с Министерством просвещения отслеживать подобные деструктивные материалы "для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния".