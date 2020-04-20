Скворцова допустила возможность искусственного происхождения коронавируса

Коронавирус может иметь как естественное, так и искусственное происхождение, полагает глава ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) Вероника Скворцова. Об этом она заявила в программе "Познер" на Первом канале.

"Исключить нельзя ни одну, ни другую версию", - ответила она на вопрос о происхождении COVID-19.

По мнению главы ФМБА, вопрос происхождения вируса "очень непростой, требует тщательного изучения". COVID, как считает Скворцова, во многом схож с SARS, но есть и "достаточно большое количество фрагментов, его отличающих, в том числе находятся фрагменты ретровирусов, ВИЧ".