Банк России на следующем заседании совета директоров в пятницу, 24 апреля, почти наверняка снизит ключевую ставку. По сути, главная интрига сейчас заключается в том, насколько упадет этот показатель. Снижение ставки может увеличить рост кредитования, что поможет экономике преодолеть ряд проблем из-за эпидемиологического простоя. Заемщикам же будет проще рефинансировать действующие кредиты.

На высокую вероятность снижения ключевой ставки прозрачно намекнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, заявив, что этот сценарий станет основным на заседании 24 апреля. Глава ЦБ также прямо указала, что регулятор может рассмотреть разные шаги снижения ставки (в последние годы стандартный шаг изменения ставки - 0,25 процентного пункта).

ЦБ снижал ставку с прошлого лета на шести заседаниях подряд. Последний раз он опустил ее в феврале до нынешних 6% и просигнализировал, что может продолжить процесс. Но на мартовском заседании ЦБ менять ставку не стал - ситуация кардинально изменилась из-за ухода мировой и российской экономик "на карантин" и падения цен на нефть. Все это стало шоком и для финансового рынка, которому понадобилось время, чтобы оправиться от удара.

Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, годовая инфляция по-прежнему растет медленно (2,9% при цели 4%, причем впереди, по мнению Банка России, скорее вероятность формирования дефляционных тенденций), а экономике, очевидно, требуется стимулирование. Кроме того, сейчас наступил, по сути, первый глобальный кризис, когда практически все мировые центральные банки смягчают денежно-кредитную политику, чтобы сгладить последствия пандемии для своих экономик.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Соколова, Банк России с учетом всех этих факторов может понизить ставку в эту пятницу сразу до 5,5%, если в ближайшие дни не произойдет серьезных ухудшений на финансовых рынках. Снижение ставки в пятницу возможно и до 5% (это сохранит реальную ставку в таргетируемом коридоре 2-3% при текущей инфляции), но поскольку инфляция все же растет и продолжит расти в мае-июне, такое резкое снижение будет вряд ли оправданным, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Снижение ключевой ставки позволит понизить ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, напоминает Соколов. "Это окажет существенную помощь экономике, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан. Население и бизнес получат возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку и снизить долговую нагрузку", - говорит аналитик.

Граждане и бизнес смогут рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку

При этом пока в экономике высок уровень неопределенности (хотя бы по датам ее выхода из карантина), существенного ускорения кредитования вряд ли стоит ожидать. Поэтому смягчение политики Банка России будет в большей степени носить сигнальную функцию, то есть может оказать поддержку настроениям, считают экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко. Но в любом случае снижение ставки сейчас закладывает фундамент для ускоренного восстановления российской экономики в среднесрочной перспективе, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Дальнейшие же решения Банка России по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляционных ожиданий и инфляции. По прогнозу Донец и Мелащенко, к концу года рост потребительских цен может ускориться до 5%. "Мы предполагаем, что ускорение инфляции может носить достаточно устойчивый характер, так как ожидаем, что при восстановлении спроса производители будут активно переносить издержки, связанные как с реализовавшимся ослаблением рубля, так и с вынужденным простоем, в цены. Это может сделать оправданным сохранение более жесткой денежно-кредитной политики в сочетании со стимулирующей фискальной", - подчеркивают аналитики. Если годовая инфляция действительно разгонится до 5%, то во второй половине года Банк России может оказаться вынужденным возвратиться к вопросу о повышении ставки в декабре - она в этом случае окажется на уровне 5,75-6%, допускает Тихомиров.

Если не будет внешних шоков, на конец года ключевая ставка может составить около 5%, не соглашается Соколов.​ В мае-июне, как ожидается, США и Европа начнут ослаблять карантинные меры, говорит он. По мере восстановления транспортных перевозок, на которые приходится около 70% всего спроса на топливо, начнут расти цены на нефть. "Это ослабит давление на рубль и проинфляционные риски. Также сдерживать инфляцию будет слабый внешний и внутренний спрос", - считает он.