Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов"

Появилась информация о сроках спуска на воду атомной субмарины проекта 098531 "Хабаровск", которая позиционируется как штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, это должно произойти уже в ближайшее время.

Собеседник агентства обозначил срок "в апреле-мае". Также он сообщил, что на испытания потребуется не менее двух лет.

Подлодка строится на заводе "Севмаш" в Северодвинске. Там же уже прошла церемония спуска на воду опытной атомной подлодки "Белгород", переработанной для для системы "Посейдон".

Напомним, ранее встревоженные западные СМИ назвали "Посейдон" "машиной Судного дня".