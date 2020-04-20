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20.04.2020,  
09:25
Текст:  Руслан Мельников

Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов"

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: One half 3544/ wikimedia.org
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Появилась информация о сроках спуска на воду атомной субмарины проекта 098531 "Хабаровск", которая позиционируется как штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, это должно произойти уже в ближайшее время.

Собеседник агентства обозначил срок "в апреле-мае". Также он сообщил, что на испытания потребуется не менее двух лет.

Подлодка строится на заводе "Севмаш" в Северодвинске. Там же уже прошла церемония спуска на воду опытной атомной подлодки "Белгород", переработанной для для системы "Посейдон".

Напомним, ранее встревоженные западные СМИ назвали "Посейдон" "машиной Судного дня".

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