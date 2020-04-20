Старшеклассников собирают на "Большую перемену"

Призовой фонд очень серьезный. Все финалисты получат путевки в Артек, а 600 победителей - деньги на обучение и развивающие программы (по 200 тысяч рублей для 300 учеников 8-9 классов, по 1 млн рублей - для 300 десятиклассников). Кроме того, "старшим" добавят по 5 баллов к портфолио достижений, которые пригодятся при поступлении в вузы.

По словам директора по развитию проекта "ПроеКТОриЯ" Александры Потехиной, "Большая перемена" - это конкурс наоборот. Он не про школьные знания и оценки, а про индивидуальные интересы и способности подростков.

"Конкурс отличается от привычных школьных соревнований. Мы хотим, чтобы каждый ребенок получил максимальные шансы на успех, - говорит она. - В "Большой перемене", конечно, будут финалисты и победители, но не будет проигравших, потому что все участники получат доступ к высококлассным тестам и образовательным ресурсам".

Всего будет девять тематических блоков: искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, новые медиа, добро, путешествия и туризм, историческая память. У каждого блока - свои эксперты. Это успешные взрослые, хорошо знакомые подросткам: за творчество отвечает Владимир Машков, за путешествия - Екатерина Черкес-Заде, за новые медиа - Борис Добродеев и Эрнест Мацкявичюс, за спорт - Павел Занозин, за технологии - Герман Греф.

Выбрать свое направление школьнику помогают тесты: на тип интеллекта, особенности личности и профориентацию.

"По итогам трех тестов ребенку дается подсказка, в каком направлении развивать себя - не только в конкурсе, но и в жизни, - отмечает координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова. - Но при желании участник может пойти и по другому пути".

"Погрузившись в конкурс, я понял, что "извлеку" из него не только призы, но и общение с ребятами, которые в нем участвуют, знакомство с интересными личностями, такими как Сергей Рязанский и Эрнест Мацкявичюс, - поделился 16-летний Владислав Рогозин из села Воробьевка в Воронежской области. - Сам я выбрал направление "Создавай будущее", занимаюсь с командой технологичным проектом, который еще и продуман со стороны бизнеса. Надеюсь, что смогу достичь финала, и родители в этом меня поддерживают, ведь у победителей есть возможность получить финансирование на образование".

После прохождения всех тестов (они открыты до 23 июня - зарегистрировать можно хоть сейчас) каждый конкурсант получит доступ к образовательным ресурсам, позволяющим лучше узнать о выбранном направлении: книгам, подкастам, практическим задачам. Также ребята могут присоединиться к группе конкурса ВКонтакте. В ней каждый день появляются новые задания и интересный контент: космическая еда, техника безопасных рукопожатий, зарядка с олимпийскими чемпионами, ответы на самые важные вопросы о вирусах. Есть время и для развлечений: участники конкурса обсуждают любимые фильмы, делятся семейными рецептами блюд из гречки. А еще ребят учат быть внимательнее к окружающему миру: проводят опросы, как улучшить питание в школьной столовой и каких спортивных секций не хватает в школе.

Интеллектуальные конкурсы, челленджи и флешмобы со "звездами" ВКонтакте позволят школьникам набрать дополнительные баллы и побороться за главные призы проекта. Ждет участников и тест на общую эрудицию.

"Но этот тест - не про школьную программу. Очень важно быть любопытным, разбираться в том, как устроена современная жизнь, иметь широкий кругозор", - поясняет Наталия Мандрова. После теста участникам нужно будет подготовить творческую самопрезентацию в любом формате. Скажем, подросток может снять о себе кино, записать диалог с другом, сделать подкаст, даже нарисовать автопортрет с аннотацией…"

Дальше начнется серьезная работа: заочное решение кейсов-вызовов, а затем - полуфинальные кейс-чемпионаты, которые пройдут в каждом из федеральных округов. Очный финал состоится ближе к концу года в Москве.

"Кроме того, участники могут номинировать на приз любимую школу, кружок или секцию, а также пригласить себе в помощь учителя - взрослого наставника, который пользуется доверием и уважением ребенка. Лучшие педагоги по итогам конкурса получат доступ к серьезным образовательным программам в ведущих центрах подготовки страны, а учебные заведения - денежные гранты по 2 миллиона рублей", - говорит Наталия Мандрова. Причем решить, на что направить средства, школа сможет только после обсуждения с учениками.

После осеннего финала конкурс не закончится: организаторы планируют сделать его ежегодным и дополнить программу образовательными мероприятиями, интересными сетевыми оффлайн-акциями.

За три недели на конкурс зарегистрировалось уже более 90 тысяч школьников. Организаторы конкурса "Большая перемена": АНО "Россия - страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников. Партнеры конкурса - Сбербанк России и Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ.