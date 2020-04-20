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Татьяна Буланова пожаловалась, что коронавирус оставил ее без денег

Новости
    20.04.2020, 21:38
Текст:   Олег Усков

51-летняя советская, российская певица, телеведущая и актриса Татьяна Буланова, ранее попавшая в больницу в предынсультном состоянии с проблемами, которые она отказывается уточнять, накануне инцидента пожаловалась на финансовые трудности. Словами "деньги закончились".

Фото: ROBYN BECK / AFP
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Откровения Заслуженной артистки РФ прозвучали для программы "Ты не поверишь", где Татьяна буквально за пару дней до госпитализации объяснила - наступившее безденежье ей принесла пандемия нового коронавируса, лишающая исполнителей возможности заработать, то есть концертов. Меж тем как "дотации" или какие-то государственные выплаты к ней не поступают.

"Меня, как волка, ноги кормят. Поработал - получил деньги. Не съездил - не получил", - пояснила артистка ситуацию. Добавив, что теперь найти средства для жизни - это для нее проблема.

"Жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо - это никто не отменял. И кот орет голодный", - сетовала артистка.

Заключая: "Если это продлят дальше, я не знаю, что будет, на что жить".

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