Татьяна Буланова пожаловалась, что коронавирус оставил ее без денег

51-летняя советская, российская певица, телеведущая и актриса Татьяна Буланова, ранее попавшая в больницу в предынсультном состоянии с проблемами, которые она отказывается уточнять, накануне инцидента пожаловалась на финансовые трудности. Словами "деньги закончились".

Откровения Заслуженной артистки РФ прозвучали для программы "Ты не поверишь", где Татьяна буквально за пару дней до госпитализации объяснила - наступившее безденежье ей принесла пандемия нового коронавируса, лишающая исполнителей возможности заработать, то есть концертов. Меж тем как "дотации" или какие-то государственные выплаты к ней не поступают.

"Меня, как волка, ноги кормят. Поработал - получил деньги. Не съездил - не получил", - пояснила артистка ситуацию. Добавив, что теперь найти средства для жизни - это для нее проблема.

"Жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо - это никто не отменял. И кот орет голодный", - сетовала артистка.

Заключая: "Если это продлят дальше, я не знаю, что будет, на что жить".