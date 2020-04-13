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"Выявили болячку": Татьяна Буланова отказалась назвать свой диагноз

Новости
    13.04.2020, 14:59
Текст:   Олег Усков

51-летняя Татьяна Буланова, российская певица и актриса, рассказала о своем состоянии из больницы в Санкт-Петербурге. Заверив, что чувствует себя намного лучше.

"У меня все нормально", - сообщила Татьяна KP.RU, уточняя, что все еще находится в больнице на обследовании. И пока не готова ответить, когда выписка.

По словам артистки, ее недуг специалисты выявили по МРТ на плановом осмотре.

При этом Татьяна уклонилась от разъяснений, что именно с ней произошло. Так как это "очень личная информация".

"А можно я не буду рассказывать о своих болячках? Мне не очень бы хотелось", - говорит певица. Призывая не волноваться и еще раз подчеркнув, что сейчас уже "всё хорошо". И "никакого коронавируса или инфаркта" у нее нет.

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