"Выявили болячку": Татьяна Буланова отказалась назвать свой диагноз

51-летняя Татьяна Буланова, российская певица и актриса, рассказала о своем состоянии из больницы в Санкт-Петербурге. Заверив, что чувствует себя намного лучше.

"У меня все нормально", - сообщила Татьяна KP.RU, уточняя, что все еще находится в больнице на обследовании. И пока не готова ответить, когда выписка.

По словам артистки, ее недуг специалисты выявили по МРТ на плановом осмотре.

При этом Татьяна уклонилась от разъяснений, что именно с ней произошло. Так как это "очень личная информация".

"А можно я не буду рассказывать о своих болячках? Мне не очень бы хотелось", - говорит певица. Призывая не волноваться и еще раз подчеркнув, что сейчас уже "всё хорошо". И "никакого коронавируса или инфаркта" у нее нет.