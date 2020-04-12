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Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова вышла на связь

Новости
    12.04.2020, 21:39
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

51-летняя российская певица и актриса Татьяна Буланова, госпитализированная вчера в реанимацию в Санкт-Петербурге, рассказала о своем состоянии в SMS-переписке с каналом 360.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
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Артистка подтвердила, что попала в больницу. Сообщив, что ей уже лучше.

"Уже хорошо", - заверила певица. При этом она по-прежнему находится в реанимации.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге. Дебютный альбом, ставший бестселлером "кассетной эпохи", выпустила в 1990 году.

Снялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Папины дочки".

Звание Заслуженной артистки России получила в 2004-м.

Ранее ситуацию с певицей прокомментировал ее концертный директор.

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