Тренировка с Овечкиным выставлена на аукцион

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин присоединился к акции All In Challenge, участники собирают средства для фондов, обеспечивающих продовольствием малоимущие семьи в США и других странах.

Овечкин выставил на аукцион лот со стартовой ценой 10 тысяч долларов. Самый щедрый поклонник нашего нападающего проведет вместе с ним 30-минутную тренировку.

- Хочу, чтобы вы и ваш друг приехали в Вашингтон и встретились со мной после тренировки. Покажу вам, как бросать в касание, - сказал Овечкин в видеообращении в "Твиттере".

Победитель аукциона также получит четыре билета на домашнюю игру "Вашингтона", когда сезон НХЛ возобновится после паузы из-за коронавируса. После этого матча он сможет посетить раздевалку команды, а Овечкин подарит ему клюшку с автографом. Проживание и трансфер включены в стоимость лота.