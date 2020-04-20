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Рубрика: Общество

Ваш дневник, учитель

Про чат-боты, хайп и технические глюки
Текст: Ксения Колесникова, Наталия Швабауэр
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Онлайн-уроки, проверка цифровой "домашки", бушующие родительские чаты... Учителя рассказывают, каково это - постигать премудрости преподавания на удаленке.
Будни учителя на удаленке? Адаптация учебных планов, проверки, вал родительских вопросов. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Последняя SMS пришла в 23.30

Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы, город N:

"Понедельник.

У меня - три пятых класса, седьмой и два десятых. В среднем за день под сотню сообщений от учеников. Первый контакт по скайпу - в 8.00, последний - в 23.30. Нагрузка увеличилась в два раза. Тяжело".

"Вторник.

Карусель до глубокой ночи: адаптация учебных планов, проверки, вал родительских вопросов: "А почему не грузится программа?", "А когда оцените работу моего ребенка?.."

Фото: EPA-EFE/SEBASTIAN MARISCAL
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"Среда.

Подчеркнуть красными чернилами в тетради и написать комментарий гораздо быстрее, чем печатать: "Упражнение N 295 - не выделил главные члены, N 296 - союз в сложном предложении запятой на части делить нельзя" и прочее. Администрация школы поставила задачу: каждый день выкладывать задание по расписанию, проверка в 5-6-х классах - к каждому уроку, в 7-9-х - через урок. Чтобы сэкономить время, некоторым ребятам просто записываю на телефон разбор ошибок и кидаю в вотсап".

"Четверг.

Самое ужасное - зависают платформы. Тебя неожиданно "выкидывает", а информация не сохраняется: отправленные письма, решенные задачи. Ребенок начинает нервничать, нажимает что-то не то. Многие учителя стараются встать пораньше и выложить задания в Сеть - больше шансов, что их увидят".

"Пятница.

Много технических глюков. Видно, что составляли тесты программисты, не вникая в суть предметов. Например, робот просит проанализировать текст и ответить на вопрос. Напишешь "1240 г." вместо "1240" - получишь ноль баллов. Стараюсь не брать установленные на сервисах задания, разрабатываю сама, чтобы ребята не могли списать с сайтов".

"Суббота.

Паблики распухли от родительского возмущения: "Видеоуроки скучные, зачем столько задают, почему мы работаем за учителей?.." Люди хайпят, выплескивают эмоции и не думают, как неприятно читать такие вещи. Уважаемые родители, мы все с вами в одной лодке! К такому резкому и массовому переходу на дистанционное обучение никто не был готов. Постепенно привыкнем, отладим, очень мало времени еще прошло.

Фото: iStock
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Не нравятся видеоуроки? Откройте YouTube и найдите альтернативу. У нас на филфаке была риторика, мы даже ролики записывали, а математиков и биологов вряд ли учили, как вести себя перед камерой. Поэтому претензии по поводу умирающего голоса и "незажигательных тем" по меньшей мере неэтичны".

"Воскресенье.

Как выжатый лимон. Сажусь составлять план работы на завтра..."

Айтишники кодят

Елена Сергеевна, учитель информатики, город Z:

"Понедельник.

Я всегда включаю видеосвязь - зрительный контакт по-прежнему очень важен. Часть работы с детьми идет у компьютера, часть - письменно. Сложность в том, что урок нужно провести не только интересно, но и быстро. По нормам СанПиН, дети не могут смотреть на экран больше 20-25 минут. Заинтересовать помогают технологии геймификации - сервис онлайн-викторин. Что это за игра? Если совсем просто, кто "включил мозги" - тот и победил. Задаю хитрые вопросы по программе - "что такое кодинг"? Школьники шумно обсуждают, а затем голосуют на своем смартфоне. Система сразу показывает мне, кто какой ответ выдал".

"Вторник.

Современных детей сложно чем-то удивить. Им не нужно долго объяснять, как пользоваться программой. Интуитивно понятный интерфейс осваивают моментально. Это очень помогает в работе. Я показываю им свой экран, мы вместе редактируем облачные документы".

Чтобы сделать занятия интерактивными, уходит в 2-3 раза больше времени

"Среда.

Бывает, зависает электронный дневник. Но обычно минут через 15 он отвисает - и это не такая уж большая проблема. Тем более что "домашку" дети присылают и по электронной почте, и даже в WhatsApp - напрямую мне".

"Четверг.

Тяжело ли в общем видеочате работать с целым классом? Здесь поначалу были проблемы. Решили этот вопрос в течение пары дней. Во-первых, технологически - у учителя есть возможность отключать микрофоны тем, кто случайно забыл это сделать, или тем, кто специально может хулиганить. А во-вторых, детям перед началом занятия объяснили, что такое поведение мешает всем, и это подействовало".

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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"Пятница.

Шестой урок информатики заканчивается в 14.10. Но рабочий день только набирает обороты. Начинаются дополнительные занятия и индивидуальная работа. К примеру, над чат-ботом с помощью распределенного кодинга, то есть тоже на удаленке.

Девочка, его автор, учится в 6-м классе. Она взяла самые распространенные заболевания - ячмень, конъюнктивит и синдром уставшего глаза. Чат-бот может по фото определить одно из этих нарушений, сравнив изображение с огромной базой данных. После этой работы ребенок понимает, как устроен искусственный интеллект. А десятиклассники-айтишники научили машину определять эмоции человека".

"Суббота.

Анализирую рабочую неделю. Что получается? Последняя часть дня - самая интересная - заканчивается уже вечером. Нужно проверить всю домашку и подготовиться к завтрашним онлайн-урокам. Не ожидала, что полноценное дистанционное обучение потребует так много сил. На продумывание того, как сделать занятия более интересными и интерактивными, уходит теперь в 2-3 раза больше времени".

От редакции

"Российская газета" продолжит публикацию дневников учителей. Мы приглашаем в Учительскую RG.RU c прямой речью всех, кто сейчас учит на удаленке, кто помогает стране, каждому из нас быть умнее. Врачу мы знаем сегодня, как помочь, - не выходить из дома. А как помочь учителю?

Общество Образование

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