Уголовное дело о фейках про число умерших от Covid-19 возбудили в Москве

Столичное подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело о лжи про огромное число погибших от короновируса в Москве. Автора фейка ещё не установили. Его ищут.

Официально дело возбуждено по факту распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Это статья 207.1 Уголовного кодекса РФ.

Вот что рассказала корреспонденту РГ старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, пока неизвестный пользователь интернета разместил и распространил на интернет-ресурсах заведомо ложную информацию. Якобы в Москве, в районе Крылатское, из одного учреждения ночью вывозятся тела людей, умерших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19.

Московские власти оперативно отреагировали на ложь, назвав сообщение не соответствующими действительности.

В Следственном ведомстве объяснили, что в настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Проще говоря, в СК устанавливают граждан, причастных к созданию и распространению недостоверной информации.