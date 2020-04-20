Упрощен беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19

"Речь идет о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции легких, медицинских масках, защитных костюмах", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно указу, с 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям. При этом целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом, полномочия по его выдаче теперь закреплены не только за уполномоченными органами государственной власти регионов, но и за Минпромторгом и Минздравом.