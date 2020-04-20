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20.04.2020 21:03
Рубрика: Власть

Упрощен беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19

В России упростится и ускорится процедура беспошлинного ввоза медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Соответствующий указ подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Речь идет о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции легких, медицинских масках, защитных костюмах", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно указу, с 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям. При этом целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом, полномочия по его выдаче теперь закреплены не только за уполномоченными органами государственной власти регионов, но и за Минпромторгом и Минздравом.

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