Российский биатлон на пороге очередной перезагрузки. 20 апреля на заседании правления Союза биатлонистов России, прошедшем в формате видеоконференции, были утверждены новые наставники национальной команды.

Старшим тренером мужской сборной назначен Роберт Кабуков, а у женщин аналогичную должность займет Владимир Королькевич. Обоих рекомендовал Валерий Польховский, кандидатура которого на должность главного тренера сборной России сейчас находится на согласовании в минспорта.

Напомним краткую хронологию событий. 15 марта завершился Кубок мира. Несмотря на две медали с февральского первенства планеты, в том числе золотую, правление Союза биатлонистов посчитало итоги работы тренерского штаба сборной во главе с Анатолием Хованцевым. В итоге решение об отставке специалиста созрело довольно быстро: 10 апреля правление СБР рекомендовало на должность главного тренера вице-президента организации Валерия Польховского. Примечательно, что сам Хованцев о своем увольнении узнал из интернета. Впрочем, те, кто следит за российским биатлоном, наверное, уже привыкли к подобным казусам. Еще один характерный момент: против отставки специалиста выступил президент СБР Владимир Драчев, назвавший этот шаг поспешным. Не согласился Драчев и с кандидатурой Польховского.

"Это не мой ход. Не предлагал его ни на должность вице-президента, ни тем более на должность главного тренера. Я за то, чтобы на данный момент не торопиться и не ускорять процесс. Лично я не против Польховского в плане организационных действий, но не в роли главного тренера", - настаивал руководитель отечественного биатлона.

Другое дело, что позиции самого Драчева нынче как никогда шаткие. Большинство членов правления СБР находят методы нынешнего президента СБР не слишком эффективными. Не в пользу Драчева и тяжелая финансовая ситуация, в которой находится вверенная ему организация. По неофициальной информации, долги СБР составляют 7 миллионов рублей, плюс 350 тысяч евро нужно выплатить Международному союзу биатлонистов в качестве компенсации за восстановление в правах. Сам Драчев свои отношения с правлением назвал "дискуссией". Но вообще, то, что ключевые решения принимаются вопреки мнению Драчева, говорит о многом.

Что касается нового тренерского штаба, фигуру Валерия Польховского, пожалуй, можно назвать одной из самых неоднозначных в российском биатлоне. С его именем связаны успехи наших спортсменов в середине 90-х и в 2000-х. Правда, на тот же период пришлась немалая часть допинговых скандалов с участием российских биатлонистов. Однако, что важно, Польховский ни разу не проходил ни по каким допинговым делам в качестве обвиняемого.

Новый тренерский штаб до 27 апреля обязан предоставить правлению СБР список спортсменов для централизованной подготовки к сезону 2021/22

Кабуков и Королькевич, заменившие соответственно Сергея Белозерова и Виталия Норицына, являются давними единомышленниками Польховского. Свой выбор последний объяснил недостатком времени, "чтобы тратить его на раскачку, притирку". Кабуков - не такой раскрученный персонаж, как Польховский. Предыдущим местом работы тренера с немецким паспортом была сборная Казахстана. "Про первый год работы могу сказать, что он уйдет на становление команды, а вот Олимпиада уже покажет все! Там уже будет понятно, работаем мы дальше или нет", - заявил специалист в своем программном интервью "Р-Спорт".

А вот Королькевич уже трудился в сборной России, но в последние годы работал с белорусскими биатлонистами. Теперь Польховскому, как вице-президенту СБР, коим он является с декабря прошлого года, предстоит согласовать кандидатуры тренеров в минспорта.

Добавим, что правление СБР обязало тренерский штаб представить к 27 апреля список спортсменов для централизованной подготовки к сезону 2021/22.

Тренерский штаб сборной России по биатлону

Мужчины

Основа: Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин.

Резерв: Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович.

Женщины

Основа: Владимир Королькевич, Николай Загурский.

Резерв: Сергей Коновалов, Евгений Куваев.

Старший тренер по резерву (юношеский и юниорский составы): Николай Большаков.

Юниоры: Сергей Шестов, Павел Спиридонов.

Юниорки: Александр Андреев, Александр Хлусович.

Юноши, девушки: Игорь Охотников, Евгений Панков, Евгений Пчелкин.

Между тем

Известный австрийский биатлонист, чемпион мира Доминик Ландертингер принял решение завершить спортивную карьеру.

32-летний австриец четырежды завоевывал медали Олимпийских игр, кроме того, четыре раза становился призером чемпионатов мира и 17 раз поднимался на подиум в гонках Кубка мира. Ну а свою главную награду, "золото" в масс-старте, Ландертингер взял на ЧМ-2009.

В последнее время биатлонист испытывал проблемы со здоровьем, а в 2017 году перенес операцию на межпозвоночном диске.

На последнем чемпионате мира в итальянской Антерсельве Доминик завоевал "бронзу" в индивидуальной гонке. "Я благодарен за то, что мне удалось достичь всего этого. Перед последним сезоном я думал, что уже ничего не будет. Но мне очень хотелось красиво завершить карьеру. Благодаря медали в Антхольце я чувствую, что ухожу победителем", - подчеркнул спортсмен.