В Бишкеке пригрозили отбирать велосипеды у нарушителей самоизоляции

Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев пригрозил "временно изымать велосипеды за катание в городе без особой причины".

По его словам, из-за установления в столице теплой погоды многие жители выходят в парки и скверы на прогулки. "Я понимаю, всем хочется оказаться на улице в хорошую погоду. Но вы таким образом подвергаете себя и окружающих опасности заражения", - сказал Алмаз Орозалиев.

Отдельно комендант обратился к любителям покататься на велосипедах. Он предупредил о временном изъятии последних.

Алмаз Орозалиев попросил бишкекчан занять себя интересными делами дома.