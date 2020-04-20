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20.04.2020 13:57
Рубрика: В мире

В Болгарии в автокатастрофе погиб известный оппозиционный журналист

Текст: Александр Гацак (София)

В Софии известный телеведущий Милен Цветков стал жертвой автокатастрофы. Журналист скончался в результате тяжелых травм по пути в больницу.

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Как сообщает NOVA, виновником инцидента является молодой человек 22-х лет, который, как показал тест, управлял машиной в состоянии наркотического опьянения. На большой скорости он врезался в джип Цветкова, ожидавшего зеленого сигнала светофора. Удар был настолько силен, что автомобиль погибшего отбросило на 20 метров.

Известно, что мать правонарушителя является директором крупной алкогольной компании. Давать какие-либо комментарии по поводу случившегося она отказалась.

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В интернете многие высказывают точку зрения о политической ангажированности катастрофы. Не является секретом, что Цветков не раз позволял себе острую критику в адрес действующих властей Болгарии. Так, его имя связывают с расследованием в отношении якобы купленного премьер-министром страны Бойко Борисовым острова в Греции. Кроме того, телеведущий прямо обвинял руководство государства в неэффективности мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса.

Свои соболезнования семье, близким и коллегам погибшего выразил президент республики Румен Радев. Смерть Цветкова он назвал потерей для всей болгарской журналистики. "На своем профессиональном поприще Милен Цветков демонстрировал критический подход, отстаивал свою точку зрения и гражданскую позицию, невзирая на трудности", - подчеркнул Радев.

Напомним, что Болгария является парламентской республикой. Фактическим главой государства выступает премьер-министр.

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