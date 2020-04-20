Не исключено, что уже совсем скоро пассажиров не будут пускать на борт без средств индивидуальной защиты. Более того, как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на документ, согласованный со всеми авиакомпаниями и аэропортами страны, пассажирам будет необходимо оставаться в маске "в течение всего перелета и во время приземления". Предъявлять маску придется уже на стойке регистрации - равно как и справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Впрочем, в этих правилах остается много неясного. Например, распространяются ли они на членов экипажа, как быть во время обеда и сделают ли исключение для людей, страдающих аллергией, астмой и сердечными заболеваниями. Не секрет, что кондиционированный воздух в салоне и впрямь способствует распространению ОРВИ, однако выдержать длительный перелет в респираторе под силу далеко не каждому.