Паспорт, посадочный талон и... маска! Авиационные власти Германии разработали новые требования к авиаперевозкам в связи с пандемией коронавируса.

Не исключено, что уже совсем скоро пассажиров не будут пускать на борт без средств индивидуальной защиты. Более того, как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на документ, согласованный со всеми авиакомпаниями и аэропортами страны, пассажирам будет необходимо оставаться в маске "в течение всего перелета и во время приземления". Предъявлять маску придется уже на стойке регистрации - равно как и справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Впрочем, в этих правилах остается много неясного. Например, распространяются ли они на членов экипажа, как быть во время обеда и сделают ли исключение для людей, страдающих аллергией, астмой и сердечными заболеваниями. Не секрет, что кондиционированный воздух в салоне и впрямь способствует распространению ОРВИ, однако выдержать длительный перелет в респираторе под силу далеко не каждому.