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20.04.2020 22:45
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о приватизации медиками служебного жилья

Текст: Галина Мисливская
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий медработникам первичного звена и врачам скорой помощи получить в собственность служебное жилье. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечают авторы инициативы, закон вносится во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

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В документе прописано право властей федерального, регионального и муниципального уровня "принимать решение о передаче в собственность в порядке приватизации служебных жилых помещений медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и (или) скорую медицинскую помощь, при соблюдении определенных проектом условий".

Главное условие - медработник должен будет проработать в своей организации "в течение пяти лет с момента приватизации в его пользу служебного жилого помещения".

Порядок передачи служебного жилья в собственность медикам определит правительство РФ.

"Принятие проекта федерального закона будет способствовать решению проблемы дефицита персонала, оказывающего первичную медицинскую помощь, специалистов узкого профиля и сосредоточения медицинских работников в крупных городах", - отмечается в пояснительной записке.

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