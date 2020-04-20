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20.04.2020 00:32
Рубрика: В мире

В Канаде нейтрализован подозреваемый в массовой стрельбе в городке Портапик

Текст: Андрей Васильев

В Канаде был застрелен мужчина, который в воскресенье утром устроил стрельбу в небольшом городке Портапик (округ Колчестер, провинция Новая Шотландия). Полиция пока не обнародовала общее количество раненых или убитых, однако заявила о том, что "речь идет о нескольких жертвах".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Королевская канадская конная полиция (RCMP) заявила, что о массовой стрельбе, которая началась поздно вечером в субботу, сообщили жители Портапика. По данным источников CTV News, подозреваемый был нейтрализован полицейскими возле заправочной станции и ресторана Big Stop в Энфилде, расположенном примерно в 40 километрах от города Галифакс. Ранее сообщалось, что злоумышленник был взят под стражу в воскресенье днем, но дополнительных подробностей не было.

Идентифицирована личность стрелка: им оказался 51-летний Габриэль Вортман - дантист из Дартмута (Новая Шотландия). Преступник скрылся на серебристом "Шевроле Трекер", принадлежащем RCMP, успев проехать почти 90 километров, прежде чем о нем сообщили в полицию сотрудники АЗС. Он отказался сдаться, открыл стрельбу и был убит ответным огнем. Свидетели видели тело, лежащее на заправке, сообщает Associated Press. Во время перестрелки также погиб сотрудник полиции.

Габриэль Вортман был владельцем стоматологической клиники и считался специалистом по установке зубных протезов. Пока неизвестно, что побудило медика приехать в тихий и спокойный Портапик, где живут в основном пожилые люди и практически нет преступлений, и устроить там массовую бойню. Власти Новой Шотландии назвали стрельбу в тихом городке "одним из самых бессмысленных актов насилия в истории провинции".

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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