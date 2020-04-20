В Киргизии могут продлить режим ЧП до середины мая

В минздраве Киргизии не исключают возможности продления режима чрезвычайного положения в городах страны из-за пандемии COVID-19 до середины мая.

По словам заместителя министра здравоохранения КР Нурболота Усенбаева, принятие такого решения будет зависит от развития эпидемиологической ситуации в республике.

- Говорить о продлении ограничительных мер можно будет, когда наступит пик заболевания, - отметил он.

Для продления режима ЧП, по его словам, необходимы веские причины. По прогнозам минздрава, пик распространения вируса в стране придется на 20-24 апреля.

Режим чрезвычайного положения в отдельных городах и районах Киргизии пока действует до 30 апреля 2020 года.