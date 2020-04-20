В Киргизии установят предельные цены на лекарства

В Киргизии будут установлены предельные цены на лекарства и медицинские изделия. В случае их превышения можно будет обратиться в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями КР. Об этом рассказал председатель Фармацевтического союза страны Эрнис Асанов.

По его данным, в последнее время медикаменты в республике подорожали примерно на 20 процентов. Это связано, в первую очередь, с резким повышением курсов доллара и евро по отношению к сому. Кроме того, как отметил Эрнис Асанов, почти в два раза увеличилась стоимость доставки лекарств в Киргизию.

По информации Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники, республика на 98 процентов зависит от импорта медпрепаратов и техники.