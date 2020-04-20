В Киргизии вводят ограничения для верующих во время месяца Рамадан

Духовное управление мусульман Киргизии (ДУМК) огласило ряд ограничений, которые должны будут придерживаться правоверные во время священного поста.

- Первая неделя Рамадана пройдет в режиме строгой изоляции, - рассказал "РГ" муфтий Киргизии Максатбек ажы Токтомушев. - Нам пришлось внести некоторые изменения в действующие правила поведения во время поста. Прежде всего это коснется ночной молитвы. В этом году ее придется читать дома. Изменения вносятся и в проведение ифтара (разговение, - прим. "РГ"), которое муфтият также рекомендует провести в кругу семьи и не приглашать на него гостей. Мы также обращаемся к верующим повременить с принесением пожертвований для бедных. Это можно сделать в конце месяца. Что же касается зекет (денежные пожертвования, - прим. "РГ"), то их размер также зависит от благосостояния человека. Верующие во время месяца Рамадан должны отдать на благотворительность 2,5 процента своего богатства, но в данное время средства можно перевести на специальный счет, открытый правительством Киргизии для борьбы с коронавирусом".

Духовный лидер мусульман Киргизии также отметил, что во время поста не стоит сквернословить и возводить напраслину, а карантин может стать хорошим поводом для переосмысления своих поступков.

Напомним, священный для мусульман месяц Рамадан начинается 24-25 апреля 2020 года. Конкретную дату Совет улемов ДУМК определит в ближайшие дни.