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20.04.2020 10:34
Рубрика: Происшествия

В Москве задержаны подозреваемые в разбое, совершенном пять лет назад

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники МУРа при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали восемь подозреваемых в разбое, совершенном пять лет назад.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в марте 2014 года житель Москвы занял у своей знакомой шесть миллионов рублей. Однако вскоре женщина попросила его вернуть долг, хотя установленный договором срок возврата еще не истек. Должник отказал, и тогда она обратилась за помощью к знакомым, имевшим криминальное прошлое.

По словам Ирины Волк, теневые коллекторы пришли в гости к должнику. Угрожая насилием, они забрали его деньги и автомобиль марки "Мерседес Гелендваген". Общий материальный ущерб составил около семи миллионов рублей.

Разбойников искали в Москве, Московской области и Кабардино-Балкарской Республике. И в конце марта 2020 года были задержаны восемь злоумышленников, четверо из которых были ранее судимы.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружено оружие и боеприпасы. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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