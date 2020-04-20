В Роспотребнадзоре рассказали о пользе "антибактериального" мыла

Использовать всегда антибактериальное мыло нет необходимости, так как оно не уничтожает вирусы, а только смывает их. Многие производители просто обманывают покупателей, делая пометку, указывающую на особые свойства мыла. Это маркетинговый ход, не более, заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомством проведены исследования, в результате которых была установлена интересная закономерность: когда родители маленьких детей мыли руки мылом, смертность малышей от острых респираторных инфекций снижалась на 20 процентов, а от острых кишечных инфекций - на 50 процентов.

Не секрет, что грязные руки - могут быть источником самых разных инфекционных и паразитарных заболеваний. Что же касается COVID-19, вирусы - не бактерии. Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным". Эффект - одинаковый.