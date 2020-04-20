В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости COVID-19 может наступить в России в начале мая или даже раньше. Такую точку зрения в эфире канала "Россия-24" высказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Это, по его мнению, произойдет при благоприятном развитии событий. Затем ситуация с заболеваемостью может перейти на плато, то есть прекратится рост числа заболевших. "Какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением", - считает Малеев.

По его мнению, нельзя резко отменять режим самоизоляции. Это нужно делать последовательно. "Может быть, будут разрешать какие-то поездки. Сразу отменять нельзя", - отметил эксперт.