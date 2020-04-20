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Текст:   Марина Трубилина 
17:02 20.04.2020

В России еще три банка начали оформлять ипотеку по ставке в 6,5 процента

Еще три банка открыли прием заявок на ипотеку по ставке 6,5%. С 20 апреля получить такой кредит можно в Промсвязьбанке, Альфа-банке и банке ДОМ.РФ.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Выдача кредитов будет осуществляться после публикации постановления правительства об утверждении условий программы, отмечает зампредседателя правления банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. До этого можно получить предварительное решение о предоставлении льготной ипотеки. Подать заявку на ипотеку в банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн.

Фото: iStock
Государство поддержит строительную отрасль и запустит льготную ипотеку

Через интернет принимают заявления на льготный ипотечный кредит и в Альфа-банке. Для этого не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке.

Промсвязьбанк в дополнение к государственным субсидиям опустил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая.

Банк ВТБ сегодня сообщил о выдаче первого в России ипотечного кредита под 6,5%: клиент в Барнауле приобрел на эти деньги квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

Ипотеку по льготной ставке в 6,5% можно будет оформить до 1 ноября нынешнего года. Кредит должен направляться на покупку жилья в новостройке. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 млн рублей - в других регионах России.

Фото: iStock
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки

Субсидирование ипотечной ставки до уровня в 6,5% предусмотрено среди мер господдержки строительной отрасли в период пандемии, когда падает спрос на жилье. "Снижение ипотечной ставки до 6,5% позволит при кредитовании на 10 лет уменьшить ежемесячный платеж на 10 тысяч рублей на весь срок кредитования. Это существенный плюс для покупателей", - говорит вице-президент ГК "Инград" Артем Бортневский. Он надеется, что уже в июле спрос вернется к показателям прошлого года.

Также будет субсидироваться ставка по кредитам для застройщиков. "Мы ожидаем уточнения условий субсидирования процентных ставок по кредитам для застройщиков. Это беспрецедентная мера, которая ранее не использовалась в строительной отрасли. Все будет зависеть от размера конечных процентных ставок, наибольший эффект это возымеет, если ставки зафиксируют на уровне ключевой ставки ЦБ", - отмечает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

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