В США число случаев COVID-19 превысило 750 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 755 533. Новые данные распространил университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также ряда других источников.

Число летальных исходов в стране составляет 40 461, пишет РИА Новости. Выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений 64,8 тысячи человек.

Всего в стране тест на коронавирус сделали уже 4,1 миллиона американцев. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, пишет "Интерфакс". По словам американского лидера, это в разы больше, чем в любой другой стране.