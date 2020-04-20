Верховный суд объяснил, как действовать при определении отцовства

Установление подлинного отцовства - не только любимая сценаристами сюжетная линия мыльных опер. Поиск ответа на вопрос, чей ребенок растет в семье, не такая уж и редкость в обычной жизни, утверждают опытные юристы. Грамотно решить такую проблему подчас не могут даже местные суды. Поэтому Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, пересмотрев подобный спор, дала важные советы, как следует поступать в такой очень непростой жизненной ситуации.

Самый точный ответ на вопрос об отцовстве дает назначаемая судом экспертиза. Но проводить ее надо строго по правилам. Фото: Константин Заваржин

Общеизвестно - когда один из родителей ребенка усомнился в том, действительно ли он является биологическим родителем, то оспорить свой статус можно только в суде. По процедуре, судом в таких случаях назначается экспертиза. В нашем деле Судебной коллегии по гражданским спорам Верховного суда пришлось столкнуться с ситуацией, когда один из родителей отказался в ней участвовать.

История, предшествовавшая суду, выглядела следующим образом. Некий гражданин был женат. Срок у брака небольшой - год и шесть месяцев. В первые два месяца брака у пары родился ребенок. Понятно, что отцом малыша зарегистрировали законного супруга. Время шло, ребенок рос, и тут отец заметил, что сын на него совсем не похож. У мужчины возникли сомнения. Его ли ребенок?

Прошло еще какое-то время, и супруги разошлись. После развода гражданин оспорил отцовство в суде. Две местные инстанции ему отказали.

По мнению обеих инстанций, истец не представил бесспорных доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он - не отец ребенка. При этом суд назначал генетическую экспертизу с участием матери ребенка, на которую та попросту не явилась.

Интересно, но местные суды решили, что отказ матери от экспертизы не меняет дела. Суды заявили: главное - защита интересов несовершеннолетнего, "реализация его фундаментального права - права на семью, права знать свое происхождение, знать родителей и получать от них заботу".

Запись об отцовстве в случае брака вносится по закону в заявительном порядке одним из супругов

Сомневающийся отец с таким выводами по своему иску не согласился и обжаловал решения местных судов в Верховный суд страны.

Там Судебная коллегия по гражданским делам к его доводам прислушалась. Она не только отменила все местные судебные решения, но и растолковала, как действовать в аналогичной ситуации.

Верховный суд начал с того, что напомнил: состоящих в браке отца и мать ребенка записывают как родителей по заявлению любого из них. Оспорить это каждый из них может в суде. То же самое имеют право сделать фактические родители, сам ребенок после совершеннолетия, его опекун или опекун родителя, если тот признан недееспособным. При этом стороне по делу нужно доказать обстоятельства, на которые она ссылается.

Как подчеркнул Верховный суд РФ, одним из таких доказательств может стать молекулярно-генетическое исследование. Говоря это, высокий суд сослался на материалы своего пленума (от 2017 года N16) "О делах, связанных с происхождением детей".

В материалах пленума сказано, что суд может назначить генетическую экспертизу с учетом мнения сторон и обстоятельств дела. В нашем случае районный суд поступил именно так. Но вот мать ребенка не пришла в назначенное время, и экспертизу не провели. О том, как поступать в случае уклонения стороны от экспертизы, сказано в статье 79 Гражданского Процессуального кодекса. Она так и называется - "Назначение экспертизы".

В зависимости от того, кто именно решил ее избежать, и от значения результатов для стороны суд вправе признать установленным - или, наоборот, опровергнутым - факт, для установления которого назначали экспертизу. Вопрос об этом решается всякий раз отдельно - в зависимости от обстоятельств.

В нашем случае суду следовало проверить, были ли обстоятельства, которые объективно помешали ответчику, то есть матери ребенка, прийти на экспертизу, и назначали ли новый срок для исследования. Почему-то никто не задал вопрос: "А почему ответчица на экспертизу не пришла?". Местный суд не выяснил причину неявки.

В результате по делу не было установлено отцовство. Но оно и не было опровергнуто. Эту ошибку также не заметила и не исправила апелляция. В результате Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение.

По мнению юристов, которые специализируются на подобных судебных спорах, не во всех случаях в таких исках можно привести бесспорные доказательства того, что законный на момент рождения ребенка муж не являлся отцом. Бесспорные доказательства в подобных ситуациях - это раздельное проживание, например, или доказательства связи на стороне.

Ведь запись об отцовстве в случае зарегистрированного брака вносится по закону в заявительном порядке одним из супругов.

С точки зрения судебного процесса, отсутствие таких доказательств - это отказ в иске. Но только в случае полного и всестороннего рассмотрения дела судом первой инстанции.