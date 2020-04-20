Верховный суд России впервые проведет процессы в режиме онлайн

Во вторник, 21 апреля, в Верховном суде России пройдет несколько судебных заседаний, к которым участники процесса смогут подключиться через интернет со своих компьютеров.

"С технической точки зрения технология веб-видео-конференц-связь позволяет уже сейчас с помощью средств вычислительной техники участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе или даже дома, - рассказали "РГ" в пресс-службе Верховного суда России. - Возможность участия в судебном заседании с использованием технологии веб-видео-конференц-связи из офисных или жилых помещений будет обеспечена внедрением в судебную деятельность технологии биометрической аутентификации участника судебного заседания по лицу и голосу".

Как рассказывают представители высокой судебной инстанции, проблемой проведения судебных заседаний граждан путем веб-видео-конференц-связи в Верховном суде страны занялись еще в прошлом году.

"Однако для более масштабного применения технологии необходимо провести интеграционные и коммуникационные мероприятия, согласования всех процессуальных процедур, - подчеркивают в Верховном суде России. - Развитие дистанционного участия в судебных заседаниях при рассмотрении дел и материалов должно способствовать уменьшению рисков распространения COVID-19".

Участники первых процессов будут проходить идентификацию через портал госуслуг.