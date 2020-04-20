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Рубрика: Культура

Рецепт от хандры

Вячеслав Самодуров: Из кризисов люди выходят сильными
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
В начале апреля зрители "Золотой маски" должны были увидеть новую работу ее двукратного призера хореографа Вячеслава Самодурова "Приказ короля" в театре Урал Опера Балет. Но вся культурная жизнь оффлайн поставлена на паузу и ушла в интернет. Как и все мировые фестивали и конкурсы, "Золотая маска" на вынужденных каникулах, театры погасили огни, артисты сидят по домам. Мы беседуем с Вячеславом Самодуровым по телефону.
Ежедневный тренаж для артиста балета - непреложное условие сохранения формы. Фото: Татьяна Андреева/РГ Ежедневный тренаж для артиста балета - непреложное условие сохранения формы. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Ежедневный тренаж для артиста балета - непреложное условие сохранения формы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Понятно, что все планы пошли кувырком. Наблюдается ли в театре уныние?

Слава Самодуров: Мы сейчас на изоляции, и я не могу говорить за всех. Но по мере того как картина становится яснее, мы вырабатываем план действий. Поэтому я смотрю на происходящее с оптимизмом: из кризисов люди выходят более сильными.

Не поделитесь вашими методами выхода из кризиса?

Слава Самодуров: Метод единственный и универсальный: продолжать работать, думать, придумывать. У нас готовится премьера - балет "Конек-горбунок". Она должна была состояться в конце сезона - теперь мы ее переносим, вероятно, на осень. Дальнейшие планы балетной и оперной трупп на следующий сезон объявим позже. Сейчас главное - переждать. Как говорят, не толкай речку - она течет сама.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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Да, все уже теперь тоскуют по живому искусству. Но как сказывается вынужденная пауза на балетном артисте? Ведь ежедневный тренаж - условие сохранения формы.

Слава Самодуров: Все сейчас по домам, но артисты - сознательные люди. Дома тоже можно поддерживать форму, поэтому не думаю, что мы столкнемся с большими трудностями. Когда закончится этот вынужденный антракт, первое, что сделаем - дадим большой гала-концерт, чтобы отметить избавление от морока и открытие театра.

Что публика и театр потеряли в результате нашествия вируса, какие планы сорвались?

Слава Самодуров: Огромное разочарование - отмена выступления в конкурсе "Золотой маски" сразу с двумя балетными вечерами. У нас был интересный гастрольный график: обменные гастроли с Пермским театром оперы и балета в конце мая, потом балет "Ромео и Джульетта" должен был поехать на фестиваль в Нур-Султан. Но я клинически позитивный человек и смотрю на дело так: было много планов, которые не состоялись, - что ж, их станет немножко больше.

Вы поддерживаете связь с артистами хотя бы по телефону?

Слава Самодуров: Я их оставил в покое: это ведь тоже важно для артиста - получить возможность немного отдохнуть от руководителя и от театра. Хотя сегодня я разослал им месседж, предостерегающий от набора лишних калорий.

Фото: instagram.com/mikhailovskytheatre
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Что необычного сулит нам "Конек-горбунок"?

Слава Самодуров: Интереснейший проект, который я очень жду. Спектакль во многом экспериментальный. В его основе старинный "Конек-горбунок", несколько сцен пойдет в хореографии Горского 1912 года, а что-то мы ставим заново с музыкой Анатолия Королева - над этими эпизодами работает Антон Пимонов. В большом спектакле всегда есть проблема - как сделать действие динамичным. Мы постараемся максимально избавиться от пантомимы - этот язык сегодня плохо воспринимается публикой - и будем двигать действие с помощью рэпа.

"Горбунок" - еще и волшебная сказка. Ждать визуальных эффектов?

Слава Самодуров: Спектакль будет очень красивый, его оформляет Анастасия Нефедова, которая делала костюмы для балета "Приказ короля". Получается сказка, но такая, что апеллирует к человеку сегодняшнего дня.

Сейчас главное - терпеливо переждать. Как говорят, не толкай речку - она течет сама

Многие театры сейчас поддерживают связь со зрителями в интернете. Что в этом направлении делает Урал Опера Балет?

Слава Самодуров: У нас были задуманы прямые трансляции гала-концертов из пустого зала, причем в оригинальной подаче, какую нельзя увидеть на обычном спектакле. Теперь предполагавшиеся участники вынуждены сидеть по домам - этот проект тоже на паузе, и мы еще вернемся к нему.

Ну а вы-то как проводите эти вынужденные каникулы? У вас есть тайный рецепт от хандры?

Слава Самодуров: Я довольно быстро адаптируюсь к ситуации. Прогуливаюсь на небольшие дистанции, благо здесь, в Екатеринбурге, пока с этим не очень строго. Сейчас я много читаю, смотрю много фильмов и спектаклей, и мне кажется, что это время - не пустое. Подобные критические ситуации позволяют заново оценить то, к чему мы привыкли и что любим. Театры, кинотеатры и музеи закрыты, и жизнь сразу стала гораздо беднее. Это прямое доказательство, как важно для общества то, что делают люди искусства.

Культура Театр Танец Кино и театр с Валерием Кичиным Звездные интервью "РГ" Гид-парк

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