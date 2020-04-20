Видео: Совещание Владимира Путина с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом. В нем принимают участие ведущие эксперты - вирусологи, инфекционисты, руководители профильных научно-исследовательских центров. Также с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции большое совещание. Главная цель - понять оценку специалистов, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.