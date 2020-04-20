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"ВКонтакте" рассказала, что россияне хотят купить на AliExpress

Текст:   Антон Благовещенский
20.04.2020,  
17:15
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соцсеть "ВКонтакте" опубликовала результаты исследования, в котором рассказала, какие товары пользователи добавляют в свои списки желаний. Раздел "Желания" появился в соцсети вскоре после начала режима самоизоляции.

Большинство людей интересуется хайтек-товарами - это смартфоны iPhone и Samsung, наушники AirPods, фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band. Среди игровых консолей лидируют Dendy и Sony PlayStation.

Также в списках желаний оказались настольные игры, среди которых чаще всего выбирают "Монополию". Пользуются популярностью санитайзеры, салфетки для рук и антисептики, а также термометры - их добавляют в вишлисты даже чаще, чем смартфоны.

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В список желаний можно добавить товар из VK и из маркетплейса AliExpress. Из необычных товаров, о которых мечтают россияне можно выделить большую плюшевую акулу из IKEA и маскарадную маску с головой волка.

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