"ВКонтакте" рассказала, что россияне хотят купить на AliExpress

Соцсеть "ВКонтакте" опубликовала результаты исследования, в котором рассказала, какие товары пользователи добавляют в свои списки желаний. Раздел "Желания" появился в соцсети вскоре после начала режима самоизоляции.

Большинство людей интересуется хайтек-товарами - это смартфоны iPhone и Samsung, наушники AirPods, фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band. Среди игровых консолей лидируют Dendy и Sony PlayStation.

Также в списках желаний оказались настольные игры, среди которых чаще всего выбирают "Монополию". Пользуются популярностью санитайзеры, салфетки для рук и антисептики, а также термометры - их добавляют в вишлисты даже чаще, чем смартфоны.

В список желаний можно добавить товар из VK и из маркетплейса AliExpress. Из необычных товаров, о которых мечтают россияне можно выделить большую плюшевую акулу из IKEA и маскарадную маску с головой волка.