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20.04.2020 22:53
Рубрика: Общество

ВОЗ и ВТО призвали не нарушать глобальные цепочки медицинских поставок

Текст: Ирина Алпатова
Решения правительств в области торговли могут оказать значительное влияние на доставку медицинского оборудования и материалов туда, где они срочно необходимы, предостерегли в совместном обращении генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу.
Фото: REUTERS/Hannah McKay Фото: REUTERS/Hannah McKay
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Фото: Сергей Михеев/РГ
Упрощен беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19
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Введение во многих странах запрета на экспорт медицинских товаров (прежде всего, масок и респираторов), а также препарата гидроксилхлорина, который используется в лечении COVID-19, может оказать негативное воздействие на самые бедные и наиболее уязвимые страны, в значительной степени зависимые от импорта лекарств и медицинского оборудования. Правительствам следует избегать мер, которые могут нарушить глобальные цепочки поставок, говорится в заявлении ВОЗ и ВТО.

Организации призывают к скоординированным действиям и сохранению торговли товарами здравоохранения как можно более открытой и предсказуемой. Среди озвученных инициатив - обеспечение открытого доступа к результатам клинических испытаний, совместное использование соответствующих прав интеллектуальной собственности, увеличение производственных мощностей, открытые и прозрачные режимы закупок, отмена тарифов на соответствующие технологии здравоохранения и меры по упрощению процедур торговли.

Общество Здоровье Международные организации ВТО Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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