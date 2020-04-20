ВОЗ и ВТО призвали не нарушать глобальные цепочки медицинских поставок

Введение во многих странах запрета на экспорт медицинских товаров (прежде всего, масок и респираторов), а также препарата гидроксилхлорина, который используется в лечении COVID-19, может оказать негативное воздействие на самые бедные и наиболее уязвимые страны, в значительной степени зависимые от импорта лекарств и медицинского оборудования. Правительствам следует избегать мер, которые могут нарушить глобальные цепочки поставок, говорится в заявлении ВОЗ и ВТО.

Организации призывают к скоординированным действиям и сохранению торговли товарами здравоохранения как можно более открытой и предсказуемой. Среди озвученных инициатив - обеспечение открытого доступа к результатам клинических испытаний, совместное использование соответствующих прав интеллектуальной собственности, увеличение производственных мощностей, открытые и прозрачные режимы закупок, отмена тарифов на соответствующие технологии здравоохранения и меры по упрощению процедур торговли.