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Xiaomi выпустила "тонкий" компьютерный монитор за 7400 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
20.04.2020,  
16:40
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила бюджетный компьютерный монитор с диагональю 23,8 дюйма, который получил название Mi Display 1A.

Фото: Xiaomi

Устройство имеет очень тонкие рамки вокруг экрана, разрешение 1080p (FullHD), частоту развертки 60 Гц, угол обзора 178 градусов и время отклика 6 мс.

Три дисплея могут быть установлены вместе для создания единой панели. Контрастность изображения, как пишет Gizchina, составляет 1000:1, яркость - 250 кд/кв.м.

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На китайском рынке стоимость новинки составит 699 юаней, или около 7400 рублей по актуальному курсу. По данным "Яндекс.Маркета", конкурирующих моделей в данном ценовом сегменте достаточно много - бюджетные мониторы с диагональю 23,5-24 дюйма выпускают Asus, Acer, Philips и другие производители.

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