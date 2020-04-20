Xiaomi выпустила "тонкий" компьютерный монитор за 7400 рублей

Компания Xiaomi представила бюджетный компьютерный монитор с диагональю 23,8 дюйма, который получил название Mi Display 1A.

Фото: Xiaomi

Устройство имеет очень тонкие рамки вокруг экрана, разрешение 1080p (FullHD), частоту развертки 60 Гц, угол обзора 178 градусов и время отклика 6 мс.

Три дисплея могут быть установлены вместе для создания единой панели. Контрастность изображения, как пишет Gizchina, составляет 1000:1, яркость - 250 кд/кв.м.

На китайском рынке стоимость новинки составит 699 юаней, или около 7400 рублей по актуальному курсу. По данным "Яндекс.Маркета", конкурирующих моделей в данном ценовом сегменте достаточно много - бюджетные мониторы с диагональю 23,5-24 дюйма выпускают Asus, Acer, Philips и другие производители.