Федеральная нотариальная палата России проанализировала, зачем граждане обращаются к нотариусам в период противоэпидемиологических мер.

Более чем востребованной оказалась такая услуга, как передача через нотариуса документов другим юридическим и физическим лицам. В апреле это действие совершалось нотариусами 3,6 тысячи раз.

Сегодня, когда многие организации закрыли свои двери и не принимают лично заявителей, а документы передать крайне необходимо, нотариус становится спасением. К тому же в данном случае минимизируются контакты: нотариусы организуют работу так, чтобы в конторах посетители не пересекались между собой.

Практически в четыре раза выросла доля такого действия, как подача нотариусом сведений на государственную регистрацию. Речь идет и о регистрации прав на недвижимость в Росреестре, и о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в налоговой службе. За первые две недели апреля граждане и бизнес 7 тысяч раз обратились к нотариусам, чтобы передать документы на регистрацию.

Несмотря на то что ограничения, связанные с распространением коронавируса, существенно повлияли на режим нашей жизни, многие граждане не спешат отменять сделки с недвижимостью. Сейчас это возможно сделать только через нотариуса, так как ни Росреестр, ни МФЦ прием граждан не ведут. А нотариус может подать документы онлайн. Он проводит сделку в режиме "одного окна", самостоятельно получает сведения государственных реестров, проверяет представленные сторонами документы. Лично общается со сторонами сделки, чтобы убедиться, что они четко понимают ее правовые последствия, составляет юридически выверенный проект договора, удостоверяет его. После в электронном виде направляет документы в регистрирующий орган. В рамках "одного окна" можно провести и расчет по сделке, воспользовавшись депозитом нотариуса.

"В силу задач нашей профессии закрыться мы не можем, мы должны обеспечивать стабильность и законность гражданского оборота в любых условиях", - отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Поэтому была организована работа дежурных нотариальных контор. В целом же число обращений граждан к нотариусам в период самоизоляции серьезно сократилось, что объяснимо. К нотариальной помощи граждане обращаются только в безотлагательных ситуациях, но таких ситуаций немало.

Поступления нотариата от взимаемых тарифов упали более чем на 80 процентов, притом, что расходы не сократились, а даже выросли.