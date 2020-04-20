Новости

Калининградские врачи между сменами будут жить в отеле 19:09
Хачериди назвал арбитра матча с "Витебском" позором белорусского футбола 19:04
Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции 18:51
В КЧР нашли тела убитой женщины и двух детей 18:48
Коронавирус может поражать Т-лимфоциты, одну из основ иммунитета человека 18:47
В Рязанской области зафикcированы первые смерти от COVID-19 18:46
Приняты первые полмиллиона заявок на выплаты семьям с детьми до трех лет 18:45
3D-модель объяснила, почему рухнул самый большой храм римской Галлии 18:40
Google запустил информационный сайт о коронавирусе 18:36
Британец решил провести карантин на необитаемом острове 18:34
Финансовые поступления нотариусов сократились на 80 процентов 18:33
Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и нефтяной рынок 18:24
Уголовное дело о фейках про число умерших от COVID-19 возбудили в Москве 18:23
В КБР зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 18:20
В Беларуси число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч 18:19
Мошенники выманили у москвички 2 млн за "лечение" ребенка 18:18
Архангельские врачи получат доплаты в размере до 266 тысяч рублей 18:15
Мурашко: Борьба с коронавирусом идет по полувоенному сценарию 18:15
Осужденному за участие в незаконных митингах снизили наказание 18:12
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса 18:04
В Эфиопии легенды привели археологов к таинственному сооружению 17:56
Минобороны Беларуси оценило возможность проведения парада Победы 17:50
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник "Локомотива" 17:49
Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ 17:48
Главную роль в "Докторе Кто" могли сыграть Иэн Маккелен и Джуди Денч 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
20.04.2020 18:37
Рубрика: Происшествия

Доставка по требованию

В период пандемии передавать документы удобней через нотариуса
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Федеральная нотариальная палата России проанализировала, зачем граждане обращаются к нотариусам в период противоэпидемиологических мер.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Более чем востребованной оказалась такая услуга, как передача через нотариуса документов другим юридическим и физическим лицам. В апреле это действие совершалось нотариусами 3,6 тысячи раз.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Граждане смогут создавать у нотариуса цифровые архивы личных документов

Сегодня, когда многие организации закрыли свои двери и не принимают лично заявителей, а документы передать крайне необходимо, нотариус становится спасением. К тому же в данном случае минимизируются контакты: нотариусы организуют работу так, чтобы в конторах посетители не пересекались между собой.

Практически в четыре раза выросла доля такого действия, как подача нотариусом сведений на государственную регистрацию. Речь идет и о регистрации прав на недвижимость в Росреестре, и о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в налоговой службе. За первые две недели апреля граждане и бизнес 7 тысяч раз обратились к нотариусам, чтобы передать документы на регистрацию.

Несмотря на то что ограничения, связанные с распространением коронавируса, существенно повлияли на режим нашей жизни, многие граждане не спешат отменять сделки с недвижимостью. Сейчас это возможно сделать только через нотариуса, так как ни Росреестр, ни МФЦ прием граждан не ведут. А нотариус может подать документы онлайн. Он проводит сделку в режиме "одного окна", самостоятельно получает сведения государственных реестров, проверяет представленные сторонами документы. Лично общается со сторонами сделки, чтобы убедиться, что они четко понимают ее правовые последствия, составляет юридически выверенный проект договора, удостоверяет его. После в электронном виде направляет документы в регистрирующий орган. В рамках "одного окна" можно провести и расчет по сделке, воспользовавшись депозитом нотариуса.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Президент ФПА: Адвокаты и юристы должны минимизировать конфликты в обществе

"В силу задач нашей профессии закрыться мы не можем, мы должны обеспечивать стабильность и законность гражданского оборота в любых условиях", - отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Поэтому была организована работа дежурных нотариальных контор. В целом же число обращений граждан к нотариусам в период самоизоляции серьезно сократилось, что объяснимо. К нотариальной помощи граждане обращаются только в безотлагательных ситуациях, но таких ситуаций немало.

Поступления нотариата от взимаемых тарифов упали более чем на 80 процентов, притом, что расходы не сократились, а даже выросли.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Реформа нотариата Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин сообщил об увеличении объема производства масок
Академик Чучалин рассказал, когда реально справиться с коронавирусом
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным
Нефть марки WTI упала в цене до уровня марта 1999 года
Разработана характеристика личности малолетнего преступника
Хакеры превратили страх перед пандемией в инструмент шантажа