Зачем белорусские радиостанции объединились в ассоциацию

Дальнейшему развитию эфирного пространства в Беларуси будет содействовать и ассоциация индустрии радиовещания, которая 20 апреля официально зарегистрирована в стране. Главные цели объединения, уточнил источник и министерстве информации РБ, заключаются также в консолидации участников отрасли, что позволит "усилить влияние радио в медийном пространстве".

Учредителями ассоциации выступили около двух десятков компаний. Среди них - радиостанции Белтелерадиокомпании, "Новое радио", "Народное радио", "Альфа радио", "Юмор FM" и другие. Ожидается, что в ближайшее время объединение существенно расширится, в том числе за счет включения региональных радиостанций, сообщает БЕЛТА.

Ассоциация, по информации агентства, планирует вести прямой диалог с государственными органами о развитии отрасли, участвовать в подготовке проектов правовых актов. Кроме того, объединение "готово содействовать организации сбалансированной системы медиаизмерений, соответствующей мировым стандартам".

В планы ассоциации входит и создание единого мобильного приложения, радиоплеера, который позволит слушать белорусские программы в смартфоне.