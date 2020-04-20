Зараженный лихорадкой Эбола пациент сбежал из медцентра в ДР Конго

В Демократической Республике Конго из клиники в городе Бени сбежал один из заболевших лихорадкой Эбола. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что данный инцидент, произошедший в пятницу, может привести к дальнейшему распространению заболевания.

Медцентр покинул 28-летний водитель мототакси, чей анализ ранее подтвердил заражение вирусом лихорадки Эбола, сообщает агентство Reuters. Сейчас ведутся поиски беглеца. "Мы всеми способами пытаемся вывести его из населенного пункта", - цитирует РИА Новости представителя операции ВОЗ по реагированию на вирус Эбола Бубакара Диалло.

Заместитель мэра города Бени Мухиндо Бакванамаха подтвердил, что местным властям пока не удалось выследить пациента. Чиновник также заявил, что без лечения мужчина умрет, однако, успеет заразить многих.

Ранее планировалось, что 13 апреля ДР Конго объявит о полной победе над Эболой. Однако 10 апреля, спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший, был зарегистрирован новый случай Эболы. В стране выявлено шесть новых случаев заражения, с 10 апреля два человека скончались.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. Спустя год ВОЗ квалифицировала положение с Эболой в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.