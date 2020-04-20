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20.04.2020 18:04
Рубрика: Общество

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Текст: Руслан Мельников

Австралийские и тайваньские специалисты выявили первую мутацию нового коронавируса, которая характеризуется как значительная.

По сообщению bioRxiv, ученые изучили 106 образцов коронавируса SARS-COV-2, собранных из разных стран, а также для сравнения провели анализ 39 образцов другого коронавируса SARS, вызывавшего в начале 2000-х годов атипичную пневмонию.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"В Индии появился мутантный SARS-COV-2, основанный на образце, взятом 27 января 2020 года", - говорится в препринте.

При этом отмечается, что мутация оказалась консервативной и менее опасной, поскольку она приводит к более слабой способности вируса связываться с рецептором на клетках.

Также исследователи сообщают, что геном SARS-COV-2 имеет гораздо более низкую частоту мутаций и генетическое разнообразие, чем SARS, проявивший себя во время вспышки 2002-2003 годов.

"Ген SARS-COV-2 оказался относительно более консервативным, чем другие гены, кодирующие белок, что является хорошим показателем для постоянной разработки противовирусных препаратов и вакцин", - говорится в материале.

Однако сама по себе новость о значительной мутации SARS-CoV-2 вызывает у специалистов тревогу. "Продолжающаяся разработка вакцины может оказаться бесполезной при следующей эпидемии, если будет выявлено больше мутаций", - считают ученые.

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