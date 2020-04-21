27 апреля покажут новую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi. Что в ней нового

Меньше чем через неделю, 27 апреля, компания Xiaomi официально представит новую версию фирменной оболочки для смартфонов Xiaomi и Redmi - MIUI 12. Одновременно с ней будет продемонстрирован аппарат Mi 10 Lite.

О последнем известно не очень много. Из официального постера можно сделать вывод, что устройство получит 50-кратный зум камеры (по всей видимости, гибридный, то есть совмещающий в себе оптический и программный), а сама камера будет иметь четыре модуля и разрешение 48 Мп.

По неофициальным данным, Mi 10 Lite (он же Mi 10 Youth Edition) будет работать на чипе Snapdragon 765G (с поддержкой 5G), получит экран AMOLED с диагональю 6,57 дюйма и разрешением FullHD+. фронтальную камеру на 16 Мп, модуль NFC, емкий аккумулятор на 4160 мАч и быструю зарядку 20 Вт. О цене информации нет, но она будет ниже, чем у флагманских моделей.

Что касается MIUI 12, то она получит новую анимацию и прорисовку деталей, более продвинутую темную тему Dark Mode 2.0, который будет работать в большем количестве приложений и снизит энергопотребление на смартфонах со светодиодными дисплеями, а также "режим концентрации", позволяющий сфокусироваться на работе и не отвлекаться на уведомления. Ожидается, что обновиться до MIUI 12 (она будет работать на базе Android 10) могут все актуальные аппараты Xiaomi и Redmi.