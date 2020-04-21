AliExpress сообщил о росте на 60% числа покупателей старше 65

AliExpress Россия представил раздел с товарами, которые помогут людям старшего поколения во время карантина проводить время дома с пользой для здоровья. Также в этом разделе есть рекомендации гериатра - специалиста по вопросам здоровья пожилых людей.

По мнению медиков, люди старшего поколения - самая уязвимая в период пандемии часть населения, поэтому важно, чтобы они соблюдали режим самоизоляции и не покидали своих домов. Многие бабушки и дедушки без проблем заказывают товары через интернет с доставкой на дом. В апреле число покупателей AliExpress в возрасте от 55 до 65 лет выросло на 50%, а старше 65 лет - на 60% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Растущая активность пользователей этих возрастных групп может быть обусловлена ростом компьютерной грамотности и очевидной безопасностью онлайн-покупок в период пандемии. Тем, кто еще не делает покупки в интернете самостоятельно, смогут помочь родные, обеспечив их всем необходимым для физического и эмоционального благополучия.

"Помогать бабушкам и дедушкам очень важно - звонками, бесконтактной доставкой свежих продуктов, эмоциональной поддержкой онлайн. Хорошее подспорье для поддержки физической формы - небольшие тренажеры, которые можно установить прямо в комнате. Здорово принести книги или игры, которые бы заняли человека не только физически, но и духовно", - сказала Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава России.

"Безусловно, нужно регулярно проветривать квартиру и совершать влажную уборку каждый день, особенно в условиях постоянного пребывания дома. Общение на расстоянии, правильное питание, активная умственная деятельность, - все эти советы полезны и молодым людям, но бабушкам и дедушкам точно нужно в этом помогать", - отметила она.

В разделе "Бабушкам и дедушкам" представлены товары преимущественно российских продавцов AliExpress. Все заказы могут быть доставлены в течение нескольких дней. Есть товары, которые помогут скрасить досуг (настольные игры, швейная машина, электронная книга), поддерживать физическую активность (гироскопический и эллиптический тренажеры, эспандер, массажеры, коврики для фитнеса и йоги), следить за климатом и чистотой дома (увлажнители воздуха, средства для уборки и дезинфекции), заботиться о своем здоровье (тонометры, ингаляторы) и красоте (крема, средства для ванн и т.д.), а также продукты для перекуса. Ряд позиций продается со специальными скидками.