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21.04.2020 14:44
Рубрика: Общество

Австрийские эксперты назвали наиболее эффективные лекарства от COVID-19

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В мире рассматриваются разные варианты лечения коронавируса. В стадии разработки находятся 155 лекарств и 79 вакцин. Большинство препаратов уже одобрено для лечения других инфекций. С вакцинами дело обстоит сложнее.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Вакцина от разных штаммов коронавируса успешно испытана на обезьянах

По данным специалистов Австрийского института оценки технологий здравоохранения (AIHTA), все 155 препаратов, которые в настоящее время тестируются на активность против SARS-CoV-2, основаны на одном или нескольких противовирусных агентах. Среди них, в том числе, выделяются ремдесивир, лопинавир и ритонавир (торговое название Калетра), фавипирвир (Авиган), дарунавир (Презиста), хлорохин, фосфат (Резохин), а также гидроксихлорохин (Плакенил), камостат Мезилат (Фойпан), APN01 (rhACE2), тоцилизумаб (Roactemra), сарилумаб (Кевзара) и интерферон бета 1a (SNG001).

"Поскольку большинство этих активных ингредиентов являются препаратами, которые уже одобрены для других показаний, международные регуляторы подчеркивают необходимость надежных доказательств их эффективности против COVID-19", - пояснила директор AIHTA Клаудия Вильд. При этом одиннадцать лекарств и восемь вакцин считаются особенно продвинутыми и многообещающими. Для них эксперты написали краткие описания с дополнительной информацией.

Фото: iStock
Страны ООН единогласно высказались за доступность вакцины от COVID-19

Вакцины-кандидаты, идентифицированные институтом AIHTA, являются живыми вакцинами, то есть с ослабленными штаммами вируса, мертвыми вакцинами, которые содержат вирусные белки, или вакцинами на основе генов со специальной ДНК или мРНК. Большинство из этих проектов в настоящее время все еще находятся в стадии разработки и еще не утверждены.

Между тем резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса поддержали все 193 страны ООН. Генассамблея призвала незамедлительно принять меры, чтобы законодательно обеспечить всеобщий доступ к лекарствам, вакцине, средствам индивидуальной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19, сообщает ТАСС.

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