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21.04.2020 11:15
Рубрика: Экономика

Банки стали чаще отказывать в одобрении заявок на кредиты

Текст: Игорь Зубков
В марте банки приняли положительные решения по трети поданных заемщиками заявок, это на 3,5 процентных пункта (п.п.) меньше, чем годом ранее, и на 1,3 п.п. меньше, чем в феврале. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Уровень одобрения кредитных заявок снижается не менее 1,5-2 лет. "К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и в то же время высокий спрос граждан на заемные средства, - объясняет гендиректор НБКИ Александр Викулин. - Поэтому сейчас кредиторы очень тщательно оценивают заемщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на должном уровне. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах". В марте к этим факторам добавились карантинные меры, ослабление рубля и снижение фондового рынка.

Фото: iStock
Выдан первый ипотечный кредит под 6,5%

По типам кредитов динамика оказалась разнонаправленной. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля одобрения сократилась по необеспеченным кредитам (потребкредиты и кредитные карты) на 3,3 п.п. и по автокредитам на 8,8 п.п., в то же время по ипотеке уровень одобрения, напротив, вырос на 3,7 п.п. В сопоставлении с февралем уровень одобрения по потребкредитам и кредитным картам снизился на 1,8 п.п., по ипотеке - на 1,7 п.п., а по автокредитам вырос на 3,5 п.п.

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро, выдачи кредитов наличными в марте, напротив, были примерно на 10% больше, чем в феврале, однако в первые будние дни карантина (30 марта - 3 апреля) выдачи сократились примерно в 3,3 раза по сравнению с рабочими днями марта. "С одной стороны, прекратили работу многие торговые точки, и гражданам стало сложнее потратить свои средства, - отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. - С другой стороны, на фоне роста безработицы и сокращения зарплат банки сейчас не могут быть уверены, что сторонние клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшее время, поэтому ужесточили свои кредитные политики".

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Рынок кредитования

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