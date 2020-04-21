Министры финансов и главы центробанков стран "Группы 20" совместно с Парижским клубом кредиторов согласовали инициативу МВФ и Всемирного банка по приостановке выплат долгов странами с низким уровнем дохода до конца 2020 года. Об этом сообщил Минфин РФ по итогам ежегодной апрельской встречи министров финансов и глав центральных банков G20. На этот раз она прошла не в Вашингтоне, а в формате видеоконференции.

Отсрочка позволит высвободить этим странам более 20 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса. К участию в инициативе приглашены частные кредиторы на сопоставимых условиях, а также многосторонние банки развития.

Также согласована экстренная помощь со стороны МВФ, Группы Всемирного банка и других международных финансовых организаций.

МВФ упростил порядок предоставления и повысил доступные лимиты для инструментов экстренного финансирования, а также ввел новый инструмент - Линию краткосрочной ликвидности, механизм которой аналогичен своп-соглашению между центральными банками. Эти меры позволят выделить на чрезвычайные цели развивающимся странам до 100 млрд СДР (137 млрд долларов).

На поддержку беднейших стран Австралия, Великобритания, Канада, Франция и Япония обязались предоставить 8,6 млрд СДР (11,7 млрд долларов) в Трастовый фонд МВФ по содействию росту и снижению бедности.

Суммарно международные банки развития предоставят свыше 200 млрд долларов на инвестпрограммы в здравоохранении, чрезвычайную помощь наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции странам, а также на поддержку частному сектору.