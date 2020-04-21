В Ангкоре в слое с древними статуями Будды нашли велосипедный звонок

В Камбодже археологи, проводившие раскопки в одном из храмов древнего города Анкгор-Ват, неожиданно обнаружили более сотни фрагментов статуй Будды, которые были захоронены вместе с современными предметами, такими как велосипедный звонок.

Об этом во многом случайном открытии рассказало издание The Khmer Times. С разрешения властей местные археологи проводили раскопки на территории одного из храмов, входивших в состав гигантского храмового комплекса Ангкор-Ват.

Работы проводились в связи с тем, что на данном участке планируется оборудование ирригационной системы. В результате археологи наткнулись на фрагменты статуй. На данный момент обнаружен уже 141 такой фрагмент. Однако их количество может увеличиться, так как раскопки еще продолжаются.

Анализ показал, что все эти фрагменты являются частями статуй Будды. По подсчетам ученых, в целом найдены куски 21 скульптуры. Интересно, что в яме, где они были сложены, исследователи также обнаружили сравнительно современные предметы, например, деревянную оконную раму, велосипедный звонок и обод велосипедного колеса.

Это опровергло первоначально выдвинутое предположение о том, что расколотые скульптуры были спрятаны в древности. Археологи считают, что они, вероятно, были сброшены в яму и засыпаны землей в 60-х или 70-х годах прошлого века.

Ученые отмечают, что среди обломков не были найдены головы статуй. Возможно, они залегают на еще большей глубине - в данный момент глубина раскопок составляет всего 40 см.

Кстати, характер этого "захоронения" свидетельствует о том, что артефакты были закопаны преднамеренно. Причем тот, кто это сделал, постарался стереть все следы, чтобы никто статуи не нашел.

Даже археологам помогла случайность. Никто не планировал проводить в данном месте раскопки, так как оно не представляло интереса. Если бы не намеченные строительные работы, исследователи сюда даже не подошли бы.

Фрагменты отправлены на лабораторный анализ, и теперь ученым предстоит датировать их. История этих статуй может насчитывать до 1000 лет. На это указывает, например, находка, сделанная в марте 2020 года неподалеку от этого места. Тогда археологи раскопали остатки деревянного сооружения, возраст которого превышает 1000 лет.