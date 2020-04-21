В начале апреля глава Минэнерго России Александр Новак предупреждал, что ожидает в ближайшие недели ухудшения ситуации на нефтяном рынке, поскольку избыток нефти в мире растет, а спрос падает. Слова оказались пророческими. Избыток нефти на рынке оценивается уже в 25 млн баррелей в сутки, а заполненность нефтяных хранилищ, в том числе и морских, приближается к 80%. В минэнерго считают, что снижение спроса на нефть по итогам всего 2020 года может составить 8 млн баррелей в сутки. Все это оказывает давление на котировки барреля. При этом непосредственно сам обвал цен на американскую нефть был вызван чисто техническими факторами.
Биржевая торговля имеет свои законы, и по ним 21 апреля закончился срок, когда можно было торговать контрактами на поставку нефти WTI в мае этого года. Поэтому с 20 апреля началась их глобальная распродажа. Все игроки, сохранившие такие контракты в ожидании более высоких цен на нефть, постарались от них поскорее избавиться, что и привело к впечатляющему падению котировок.
"Падение нефти WTI до отрицательных значений вызвано роллированием (переход на новый контракт) позиций в последний день торгов - это технический фактор. Майские контракты закончились. Продлить их невозможно, по биржевым правилам это влечет за собой большие штрафы", - пояснила аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. В основе подобного движения цен, конечно же, лежит сложная ситуация на физическом рынке нефти - по сути многие крупные инвесторы не успели продать свои контракты, поскольку никто не захотел принимать поставку.
Нефтехранилища заполняются очень быстро, цена за использование их площадей растет, и разместить лишние объемы физической нефти сейчас крайне затруднительно. В итоге произошла такая ситуация, что за принятие дополнительных объемов нефти поставщику пришлось даже доплачивать потребителю.
Эксперты не исключают и возможной политической составляющей произошедшего. "Паника вызвана заполненностью хранилищ и плохими ожиданиями на май. Думаю, ее еще и сознательно разгоняли - это игра внутри США против Трампа. Убирают его главный козырь - экономику",- считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Паника - плохой советчик, обвал майских контрактов WTI отразился на работе всех фондовых рынков мира. Американская нефть потянула за собой не только "черное золото" других стран, но и акции, ценные бумаги, а также национальные валюты. И это притом, что сама нефть WTI больше всего распространена в самих США и падение ее котировок касается в первую очередь нефтяной отрасли Соединенных Штатов, а не других стран. Но произошел эффект домино.
Несмотря на то что российская экспортная марка нефти Urals никак не зависит от цен на WTI, произошедшее ударило и по ней, поскольку отразилось на цене эталонной марки Brent, к которой Urals торгуется с дисконтом. "Влияние падения цен на нефть марки WTI на настроения рынка довольно значительно, и это ясно указывает на то, что в мире все еще слишком много нефти", - считает партнер департамента консалтинга "Делойт" в СНГ Йорг Дорлер.
Последнее продолжает оставаться главным фактором, оказывающим влияние на котировки. В создавшемся положении резкие скачки цен по техническим причинам, как произошло с WTI, или на фоне новостей, неизбежны. Например, Оксана Лукичева отметила, что конец июньского контракта по Brent ожидается 30 апреля. "Полагаю, что наученные горьким опытом участники рынка будут более оперативно перекладываться в следующие контракты", - сказала эксперт. Также обнадеживает, что в мире ситуация с хранилищами нефти обстоит немного лучше, чем в США, и Brent не придется продавать по отрицательным ценам.