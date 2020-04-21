Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае сначала обвалилась до рекордного за всю историю торгов - 1 цента за баррель, а потом перешла в отрицательные значения, до минус 37 долларов за баррель. Вслед за этим североморский эталонный сорт нефти Brent потерял в цене почти 20% и опустился к 21 доллару за баррель, а июньские контракты WTI стали торговаться по 16 долларов за баррель.

В начале апреля глава Минэнерго России Александр Новак предупреждал, что ожидает в ближайшие недели ухудшения ситуации на нефтяном рынке, поскольку избыток нефти в мире растет, а спрос падает. Слова оказались пророческими. Избыток нефти на рынке оценивается уже в 25 млн баррелей в сутки, а заполненность нефтяных хранилищ, в том числе и морских, приближается к 80%. В минэнерго считают, что снижение спроса на нефть по итогам всего 2020 года может составить 8 млн баррелей в сутки. Все это оказывает давление на котировки барреля. При этом непосредственно сам обвал цен на американскую нефть был вызван чисто техническими факторами.

Биржевая торговля имеет свои законы, и по ним 21 апреля закончился срок, когда можно было торговать контрактами на поставку нефти WTI в мае этого года. Поэтому с 20 апреля началась их глобальная распродажа. Все игроки, сохранившие такие контракты в ожидании более высоких цен на нефть, постарались от них поскорее избавиться, что и привело к впечатляющему падению котировок.

"Падение нефти WTI до отрицательных значений вызвано роллированием (переход на новый контракт) позиций в последний день торгов - это технический фактор. Майские контракты закончились. Продлить их невозможно, по биржевым правилам это влечет за собой большие штрафы", - пояснила аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. В основе подобного движения цен, конечно же, лежит сложная ситуация на физическом рынке нефти - по сути многие крупные инвесторы не успели продать свои контракты, поскольку никто не захотел принимать поставку.

Нефтехранилища заполняются очень быстро, цена за использование их площадей растет, и разместить лишние объемы физической нефти сейчас крайне затруднительно. В итоге произошла такая ситуация, что за принятие дополнительных объемов нефти поставщику пришлось даже доплачивать потребителю.

На рынке сложилась такая ситуация, что за принятие дополнительных объемов нефти поставщику пришлось доплачивать потребителю

Эксперты не исключают и возможной политической составляющей произошедшего. "Паника вызвана заполненностью хранилищ и плохими ожиданиями на май. Думаю, ее еще и сознательно разгоняли - это игра внутри США против Трампа. Убирают его главный козырь - экономику",- считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Паника - плохой советчик, обвал майских контрактов WTI отразился на работе всех фондовых рынков мира. Американская нефть потянула за собой не только "черное золото" других стран, но и акции, ценные бумаги, а также национальные валюты. И это притом, что сама нефть WTI больше всего распространена в самих США и падение ее котировок касается в первую очередь нефтяной отрасли Соединенных Штатов, а не других стран. Но произошел эффект домино.

Несмотря на то что российская экспортная марка нефти Urals никак не зависит от цен на WTI, произошедшее ударило и по ней, поскольку отразилось на цене эталонной марки Brent, к которой Urals торгуется с дисконтом. "Влияние падения цен на нефть марки WTI на настроения рынка довольно значительно, и это ясно указывает на то, что в мире все еще слишком много нефти", - считает партнер департамента консалтинга "Делойт" в СНГ Йорг Дорлер.

Последнее продолжает оставаться главным фактором, оказывающим влияние на котировки. В создавшемся положении резкие скачки цен по техническим причинам, как произошло с WTI, или на фоне новостей, неизбежны. Например, Оксана Лукичева отметила, что конец июньского контракта по Brent ожидается 30 апреля. "Полагаю, что наученные горьким опытом участники рынка будут более оперативно перекладываться в следующие контракты", - сказала эксперт. Также обнадеживает, что в мире ситуация с хранилищами нефти обстоит немного лучше, чем в США, и Brent не придется продавать по отрицательным ценам.