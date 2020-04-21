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Рубрика: Общество

Удаленка.com

Создана онлайн-тетрадь для школьников и учителей
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Неделя № 88(8142)
Кроме всероссийского образовательного телевещания, министерство просвещения вместе с ведущими издательствами учебников запустило одноименный интернет-портал "Моя школа в online".
И параграф из учебника в формате PDF, и задания для онлайн-урока можно скачать на компьютер или флешку в два клика, распечатать. А значит - учиться можно даже там, где нет интернета. Фото: PHOTOXPRESS И параграф из учебника в формате PDF, и задания для онлайн-урока можно скачать на компьютер или флешку в два клика, распечатать. А значит - учиться можно даже там, где нет интернета. Фото: PHOTOXPRESS
И параграф из учебника в формате PDF, и задания для онлайн-урока можно скачать на компьютер или флешку в два клика, распечатать. А значит - учиться можно даже там, где нет интернета. Фото: PHOTOXPRESS

На нем в помощь учителям и школьникам выкладываются суперполезные материалы по всем классам, с первого по одиннадцатый. Что важно? Новые уроки по программе четвертой четверти появляются каждую неделю. Все материалы созданы на основе проверенных учебников из федерального перечня.

Фото: iStock
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Возьмем, к примеру, математику. Открываем 4-й класс. Сразу "всплывает" тема: Письменное деление на двузначное число. Здесь и параграф из учебника в формате PDF, и задания для онлайн-урока. Их можно скачать на компьютер или флешку, распечатать. А значит - учиться можно даже там, где нет интернета.

Кроме того, задать и проверить "домашку" в два клика учителям поможет интерактивная рабочая тетрадь Skysmart, созданная айтишниками вместе с издательством "Просвещение".

Важно: она на 100 процентов бесплатная. В ней тоже собраны материалы по учебникам, входящим в федеральный перечень. А значит, тетрадь "работает" в онлайне с теми параграфами и упражнениями, которыми пользуются учителя на уроках.

На сервисе собраны задания по основным предметам четвертой четверти - с пятого по одиннадцатый класс: математика, русский и английский языки, обществознание.

Фото: iStock
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Учитель сможет отправить детям задания в формате ссылки, в любой удобный мессенджер или соцсеть. Выполненная "домашка" проверяется автоматически: учитель экономит время на проверку тетрадей, а результат видно сразу. Школьник его тоже видит - и может проверить себя.

Платформу тестируют более 67 000 учителей со всей страны. По статистике, в среднем в онлайн-тетради выполняется до 2000 домашних заданий в час. Больше всего заданий через платформу получают ученики 5 и 6 классов - 26% и 20% соответственно. 64% учеников выполняют домашнее задание, пользуясь мобильными устройствами.

Общество Образование

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