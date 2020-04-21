Гражданам начали выписывать штрафы за поход в магазин, приглашение в гости или даже за прогулку с ребенком в парке и на детской площадке. Суммы существенные - от 15 тысяч рублей. Кого и за что могут оштрафовать?

Кому предписано сидеть дома?

Есть категория людей, кому по решению санитарных врачей вообще нельзя сейчас выходить из дома, даже чтобы вынести мусор или купить продукты. Это люди, которые либо больны коронавирусом и лечатся дома, либо они приехали из-за границы и находятся в двухнедельной самоизоляции или контактировали с заболевшими. Всем этим категориям граждан должны выдаваться предписания. Также санитарные врачи переписывают их паспортные данные и периодически навещают.

Почему тех, кто никуда не ездил и не контактировал с заболевшими COVID-19, штрафуют за прогулку?

Во многих регионах детские площадки, парки и скверы вошли в число мест, которые запрещено посещать до снятия всех ограничений. Но эти места должны быть обозначены, людям должно быть понятно, что туда заходить нельзя. Например, детские площадки обматывают барьерными лентами, в парках закрывают ворота.

Что делать, если вас останавливают сотрудники полиции?

Если в вашем регионе введены пропуска, то нужно по требованию предъявить пропуск и удостоверение личности или рассказать о цели вашего выхода из дома, если вы идете из магазина, можете предъявить чек. Если остановившие вас люди требуют "заплатить штраф на месте", не соглашайтесь, это обман, штрафы выносятся исключительно по решению суда.

Если сотрудники полиции уверены, что вы совершили нарушение, они предложат вам пройти с ними в отделение для составления протокола. В случае, если вы откажетесь, то вас могут задержать на срок до трех часов. В протоколе вы можете указать, что не согласны с действиями полицейских и что выход из дома или нахождение в той или иной локации были продиктованы острой необходимостью.

После составления протокола вас отпустили на все четыре стороны. Что будет дальше?

Суд. Как правило, заседания происходят на следующий день после составления протокола. Дату и время вы можете уточнить у полицейских или позвонить в суд вашего района.

Можно ли как-то снизить штрафы? 15 тысяч слишком много за прогулку

В КоАП штрафы четко зафиксированы, они не зависят от уровня дохода гражданина.

В статье 6.3, где как раз прописаны санкции за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, пятнадцать тысяч - минимальная планка. Как правило, суды назначают именно такое наказание, а максимальный штраф по этой статье - сорок тысяч.

Кстати

Банки сообщили о мошенничестве с пропусками в Москве

Как пишет РБК, выявили новый способ мошенничества банки - ВТБ, Сбербанк и Росбанк. Установлено, что мошенники под видом соцработников обзванивают банковских клиентов и предлагают помочь с оформлением цифровых пропусков. Особенно часто они звонят людям пожилого возраста.

Истинной целью мошенников является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования. Клиенты ВТБ уже пожаловались в контакт-центр банка на подобные звонки. В банке заявили, что сумели предотвратить утечку личных данных и передадут информацию в правоохранительные органы.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов сообщил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 появилось много новых способов мошенничества. Например, обнаружены сайты, на которых якобы можно проверить, есть ли у человека штраф за нарушение карантина.