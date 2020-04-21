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Рубрика: Происшествия

Законы улицы

Главные вопросы про штрафы из-за COVID-19
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Неделя № 88(8142)
Гражданам начали выписывать штрафы за поход в магазин, приглашение в гости или даже за прогулку с ребенком в парке и на детской площадке. Суммы существенные - от 15 тысяч рублей. Кого и за что могут оштрафовать?

Кому предписано сидеть дома?

Есть категория людей, кому по решению санитарных врачей вообще нельзя сейчас выходить из дома, даже чтобы вынести мусор или купить продукты. Это люди, которые либо больны коронавирусом и лечатся дома, либо они приехали из-за границы и находятся в двухнедельной самоизоляции или контактировали с заболевшими. Всем этим категориям граждан должны выдаваться предписания. Также санитарные врачи переписывают их паспортные данные и периодически навещают.

Фото: iStock
Что заставляет людей распространять фейки о коронавирусе

Почему тех, кто никуда не ездил и не контактировал с заболевшими COVID-19, штрафуют за прогулку?

Во многих регионах детские площадки, парки и скверы вошли в число мест, которые запрещено посещать до снятия всех ограничений. Но эти места должны быть обозначены, людям должно быть понятно, что туда заходить нельзя. Например, детские площадки обматывают барьерными лентами, в парках закрывают ворота.

Что делать, если вас останавливают сотрудники полиции?

Если в вашем регионе введены пропуска, то нужно по требованию предъявить пропуск и удостоверение личности или рассказать о цели вашего выхода из дома, если вы идете из магазина, можете предъявить чек. Если остановившие вас люди требуют "заплатить штраф на месте", не соглашайтесь, это обман, штрафы выносятся исключительно по решению суда.

Если сотрудники полиции уверены, что вы совершили нарушение, они предложат вам пройти с ними в отделение для составления протокола. В случае, если вы откажетесь, то вас могут задержать на срок до трех часов. В протоколе вы можете указать, что не согласны с действиями полицейских и что выход из дома или нахождение в той или иной локации были продиктованы острой необходимостью.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков

После составления протокола вас отпустили на все четыре стороны. Что будет дальше?

Суд. Как правило, заседания происходят на следующий день после составления протокола. Дату и время вы можете уточнить у полицейских или позвонить в суд вашего района.

Можно ли как-то снизить штрафы? 15 тысяч слишком много за прогулку

В КоАП штрафы четко зафиксированы, они не зависят от уровня дохода гражданина.

В статье 6.3, где как раз прописаны санкции за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, пятнадцать тысяч - минимальная планка. Как правило, суды назначают именно такое наказание, а максимальный штраф по этой статье - сорок тысяч.

Кстати

Банки сообщили о мошенничестве с пропусками в Москве

Как пишет РБК, выявили новый способ мошенничества банки - ВТБ, Сбербанк и Росбанк. Установлено, что мошенники под видом соцработников обзванивают банковских клиентов и предлагают помочь с оформлением цифровых пропусков. Особенно часто они звонят людям пожилого возраста.

Истинной целью мошенников является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования. Клиенты ВТБ уже пожаловались в контакт-центр банка на подобные звонки. В банке заявили, что сумели предотвратить утечку личных данных и передадут информацию в правоохранительные органы.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов сообщил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 появилось много новых способов мошенничества. Например, обнаружены сайты, на которых якобы можно проверить, есть ли у человека штраф за нарушение карантина.

Словно мухи, ходят слухи

Текст: Елена Мационг
Сразу несколько регионов России, по данным Генпрокуратуры, стали лидерами по числу ресурсов, на которых размещены фейки о пандемии коронавируса. Это Свердловская и Волгоградская области, а также Башкирия и Северная Осетия. В самом деле, число слухов, кривотолков, а то и откровенного вранья в последние месяцы зашкаливает. И если одни из них не могут вызвать ничего, кроме улыбки, как, например, аудиоролик, гуляющий в мессенджерах с первых дней пандемии, в котором неизвестный голосом доктора Рошаля дает "самый надежный совет не заболеть - есть чеснок натощак и по утрам", то другие способны вызвать травлю людей и панику.

Так, на Ямале в развенчивание одного из фейков вынужден был вмешаться лично губернатор региона. В местных сетях упорно распространялся слух, что один из топ-менеджеров газодобывающей компании побывал в Италии, "никому об этом не сказал, на карантине не сидел, всех в поселке перезаражал и вызвал вспышку коронавируса".

- Не был он ни в какой Италии, да и вообще за границей не был с прошлого года. Я сам обратился к специальным службам, пограничникам, которые дали мне полную информацию обо всех передвижениях этого человека за последние месяцы, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей странице в "ВК".

Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Верховный суд объяснил, как наказывать граждан за фейки о коронавирусе

В Уфе блуждал фейк о том, что в окрестностях города подготовили 1000 мест на кладбище для умерших от коронавируса. А в Чебаркуле Челябинской области женщина всерьез утверждала, что в город вводят войска для подавления "голодных бунтов". К штрафам сегодня приходится прибегать все чаще. Так, в Свердловской области, по словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в суды переданы материалы на семерых распространителей фейков. Мотивы у каждого из распространителей фейков сугубо свои, кто-то делает это из незнания, кто-то - чтобы привлечь к себе внимание. Как это сделал ранее судимый мужчина по кличке Лещ из Краснотурьинска. Он пугал земляков небывалым числом зараженных в области. Когда Леща задержали, он раскаялся и попросил записать видео с извинениями.

Напомним, ответственность за распространение фейковой информации серьезно ужесточена, начиная с 1 апреля этого года. Можно угодить не только под административные штрафы (для граждан они составляют от 30 до 100 тысяч рублей), но и под уголовную ответственность. И тут меры куда серьезнее: физлицу, распространяющему недостоверную информацию о коронавирусе, грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей. За фейки в СМИ и соцсетях нужно будет выложить от 1,5 до 3 миллионов рублей. Если же публичное распространение фейковых новостей приведет к смерти, то нарушителю придется заплатить и до пяти миллионов.

Фото: iStock

Опрошенные "РГ" эксперты не считают меры драконовскими.

- Сурово, но справедливо, - говорит адвокат Сергей Колосовский. - Большие штрафы продиктованы общей ситуацией. Любая неправда сейчас может привести к серьезным социальным последствиям. Поэтому, думаю, каждый человек, прежде чем размещать очередной слух или мнение псевдоэксперта в соцсетях, должен задуматься, что он делает. И какая ответственность за это последует. Сегодняшняя ситуация доказала востребованность официальных СМИ. В серьезных изданиях действует строгое правило проверять информацию, прежде чем публиковать.

В тему

Напомним, в России запущен сайт coronafake.ru, на котором размещена информация о фейках про коронавирус. Там собрана вся актуальная база недостоверной информации, которая распространяется через социальные сети и мессенджеры. К каждому посту дано пояснение, почему он не соответствует действительности.

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