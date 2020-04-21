Врачи выяснили, почему COVID-19 более опасен для мужчин

Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна установили, почему мужчины переносят более тяжелую форму и чаще умирают от COVID-19 по сравнению с женщинами.

Ученые провели анализ данных о заболевании 68 человек, инфицированных SARS-CoV-2. В их числе было 48 мужчин и 20 женщин. Последние, как выяснилось, излечились от вируса значительно раньше - в среднем, в течение четырех дней. На выздоровление мужчин потребовалось около шести дней.

- Пациенты мужского пола, как показало наше исследование, испытывают большие сложности в борьбе с новым коронавирусом. Их организм гораздо дольше "очищается" от вируса, что объясняет более тяжелое течение болезни, - заявила доктор медицинских наук, ведущий автор исследования Адити Шастри.

По словам ученого, молекулярный анализ показал, что для заражения SARS-CoV-2 сначала "цепляется" за белки ACE2, которыми покрыты клетки. Большое количество данных белков вырабатывается в легких, почках и, как оказалось, в половых органах мужчин. В женской репродуктивной системе экспресии ACE2 не происходит. Данный факт и служит причиной более тяжелой формы и высокой смертности мужчин от COVID-19.

По словам Шастри, результаты исследования подтверждают случаи в Китае, где у излечившихся от нового коронавируса мужчин впоследствии были выявлены нарушения функции половых гормонов. Такое осложнение, заявила доктор, должно быть учтено при клинических испытаниях препаратов против SARS-CoV-2.