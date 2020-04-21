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21.04.2020 18:44
Рубрика: Экономика

Сократить время, а не людей

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Поставленные пандемией коронавируса перед необходимостью сокращать издержки, в том числе на оплату труда, работодатели предпочтут не увольнять своих сотрудников, а переводить их на сокращенные смены или неполные недели, считает профессор кафедры управления человеческими ресурсами НИУ ВШЭ Елена Варшавская. Причем такой сценарий будет самым разумным и справедливым из всех возможных, считает она.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Тут всего три варианта: сократить работников, перевести их на неполный рабочий день или просто урезать зарплаты, - перечисляет Варшавская. - В первом случае люди останутся совсем без денег, в третьем за тот же, а то и больший объем работы получат уменьшенное вознаграждение. У второго варианта есть достоинство - когда загрузка предприятия возобновится, весь персонал будет на месте и нарастить объем продукции будет относительно просто".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Просадку по объему выпущенной продукции предрекают и мировые эксперты. Международная организация труда в своем исследовании уверяет, что уже во II квартале этого года во всем мире высвободится 6,7% рабочего времени. Это эквивалентно труду 195 млн работников на полную ставку.

Эксперты обращают внимание: эквивалентно не значит равно. Вместо увольнения людям именно сократят рабочее время и тем самым урежут доход. Следствием этого станет падение спроса. И дальше круг замкнется: чем меньше денег у потребителей, тем меньшие доходы у производителей, нет поводов увеличивать зарплаты, а значит, сокращаются налоговые доходы бюджета и так далее.

По оценке аналитиков McKinsey, если ограничительные меры, принятые из-за СОVID-19 во всем мире, удастся снять за два-три месяца, безработица в Европе вырастет до 7,6% и на возвращение к докризисным параметрам экономике потребуется полтора года. Если же карантинный период в мире затянется дольше, то безработица достигнет 11,2%, а восстановление займет четыре года.

Фото: EPA-EFE/HAKON MOSVOLD LARSEN
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Минтруд не смог оперативно прокомментировать "РГ", как эти процессы проявят себя в России.

"Сокращение рабочего времени - это еще и административные отпуска с выплатой 2/3 чистого оклада, - добавляет Варшавская. - Сейчас очень важно найти способы увеличить доход людей во время вынужденного простоя. Эти деньги вернутся в экономику и помогут ей восстановиться".

Еще одна проблема, накладывающаяся на сокращение рабочего времени, - падение производительности труда продолжающих трудиться. В России оно составляет 54%, подсчитали в международной ассоциации специалистов в области финансов и учета АССА. В мире показатель еще выше - 59%.

Экономика Работа

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