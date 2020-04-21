Евро рос выше 84 рублей

Европейская валюта поднималась выше 84,2 рубля, свидетельствуют данные торгов на "Московской бирже" вечером 21 апреля.

Такой курс евро последний раз фиксировался 3 апреля. По данным на 19:00 по московскому времени, курс евро расчетами "завтра" вырос по сравнению с результатами прошлых торгов на 2 рубля и составил 83,3 рубля.

Курс доллара рос на 1,78 рубля до 77,6 рубля. На 19:00 по московскому времени доллар стоил 77,2 рубля.

Падение рубля вызвано снижением котировок нефти. В свою очередь, цены на нефть падают из-за переизбытка предложения. У покупателей отсутствуют свободные емкости для хранения углеводородного сырья. При этом объявленное странами ОПЕК+ снижение добычи пока не началось.